Reggaetonero Arcángel anuncia visita a las maravillas del mundo ¿Machu Picchu estará en su lista?

Uno de los exponentes de la música urbana más reconocidos de las últimas dos décadas llegará al Cusco. El reggaetonero Arcángel anunció que para tener una inspiración para su próximo disco, visitará las siete maravillas del mundo, y esto incluye el complejo arqueológico inca de Machu Picchu.

'La octava maravilla'

A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño comunicó que su próximo álbum se titulará 'La Octava Maravilla'. Por tal motivo, no se le ocurrió mejor idea que viajar hasta cada una de las que fueron nombradas en 2007 por la fundación New Seven Wonders, tras una votación global.

"Desde que comencé mi apodo es y será por siempre "La Maravilla" una vez dije que nosotros trabajamos y a la vez vacacionamos. Ya son 20 años de carrera,

Una vida llena de música, viajes y culturas que me han cambiado el alma", anunció Arcángel en sus canales oficiales.

El artista boricua precisó que su travesía durará más de dos semanas y que sus seguidores podrán seguir su recorrido a través de su cuenta de YouTube. Terminó su publicación agradeciendo a sus patrocinadores que harán posible su arribo a cada uno de los destinos que tiene agendado.

"Acompáñenme en este viaje por los próximos 17 días. Comenzando este 26 de Octubre contenido exclusivo cada día en mi canal de YouTube. !Gracias a todos los auspiciadores por acompañarme!", cerró su post.

Machu Picchu en la música y el cine

No es la primera vez que un artista internacional llega al complejo arqueológico de los Incas para inspirarse en ellas o realizar una grabación. En 2002, la cantante puertorriqueña Gloria Estefan grabó el videoclip de su canción 'Hoy' (escrita por Gian Marco) en la ciudadela, además de la fortaleza de Sacsayhuamán.

En 2021, la producción de la película de ciencia ficción y aventura 'Transformers' eligió a la ciudad del Cusco como uno de sus escenarios para varias escenas. Los Autobots y los Maximals se enfrentaron en varias locaciones, con el fin de salvaguardar a la humanidad. En el filme 'Diarios de Motocicleta' del 2004, la maravilla del mundo también apareció, como parte del recorrido del 'Che' Guevara.

