Barcelona estrena camiseta especial con logo del álbum 'Play' de Ed Sheeran para enfrentar al Real Madrid

14/10/2025

El FC Barcelona y Spotify han vuelto a sorprender a todos con su séptima camiseta especial, y esta vez el protagonista es nada menos que Ed Sheeran, uno de los artistas más escuchados del mundo. Con su último álbum Play estampado en la parte frontal.

Barcelona estrena camiseta especial

El próximo 26 de octubre, el FC Barcelona saltará al Camp Nou con una camiseta que luce el logo del último disco de Ed Sheeran, Play, para enfrentar al Real Madrid en El Clásico.

La iniciativa, que se ha convertido en un clásico bianual del club, reemplaza temporalmente el logo de Spotify en la parte frontal de la camiseta para dar protagonismo a grandes artistas, siguiendo los pasos de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

Ed Sheeran se mostró emocionado por la colaboración: "Ver mi nuevo álbum Play en la camiseta del Barça es algo de lo que me siento orgulloso. Soy un gran aficionado al fútbol y al FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida", declaró.

Por su parte, el director del FC Barcelona aseguró: "Estamos emocionados de llevar a un verdadero aficionado del fútbol a un momento como el clásico. El amor sincero de Ed por el fútbol y el hecho de ser uno de los artistas más grandes del mundo hacen natural colocar Play en el pecho de la camiseta del Barça".

Como novedad, se lanzarán 11 camisetas autografiadas por Ed Sheeran, acompañadas de una colección lifestyle inspirada en el universo visual de Play, que incluirá camisetas, poleras y bufanda.

Camiseta llegará a los videojuegos

Por primera vez, Spotify llevará la camiseta especial al mundo digital. El 23 de octubre, los jugadores de eFootball™ podrán usar la equipación de Ed Sheeran en el juego, alcanzando a millones de fans de todo el mundo.

Además, se lanzará una colección cápsula que incluye una camiseta retro inspirada en la temporada 2004/05, haciendo un guiño al inicio de la carrera de Ed, junto a piezas que rinden homenaje tanto a su identidad creativa como al legado del FC Barcelona.

Así, el Barcelona estrenará camiseta especial con el logo del álbum Play de Ed Sheeran para enfrentar al Real Madrid, llevando la música y el fútbol a un mismo escenario. Los fans podrán disfrutarla en el estadio, en eFootball™ y con la colección cápsula inspirada en Play, convirtiéndola en un objeto de deseo global.