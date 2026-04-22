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¡Regreso a las pantallas! Película descartada por Warner Bros lanza tráiler y confirma estreno en cines luego de 3 años de su cancelación

La película creada por la compañía Warner Bros se proyectará en las pantallas de cine el próximo 28 de agosto luego de superar diversos retrasos en su estreno.

PelÍcula descartada de Warner Bros llega a los cines
PelÍcula descartada de Warner Bros llega a los cines (Geek Tyrant)

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 22/04/2026

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Uno de los proyectos cinematográficos más esperados por los fans de la productora Warner Bros, fue creado a partir de una fusión entre animación y acción real, y llegará a las pantallas después de tres años desde su cancelación.

La película "Coyote vs. Acme" lanza su primer tráiler y confirma su estreno en cines el próximo 28 de agosto luego de superar muchos obstáculos para su difusión.

Complicado proceso 

La película finalizada en el 2022 que, inicialmente fue desarrollada para la plataforma de streaming HBO Max, fue cancelada por la compañía Warner Bros en el 2023 debido al cambio que atravesó la empresa como parte de su estrategia de distribución.

Esta decisión se manejo bajo el liderazgo del CEO David Zaslav y fue parte de una gran lista de cancelaciones de películas completamente finalizadas, listas para su estreno.

Algunas de ellas, fueron "Batgirl" y "Scoob! Holiday Haunt", basada en la franquicia de Scooby Doo. Sin embargo, debido al descontento de los seguidores, el proyecto tomo un nuevo rumbo para que pueda ser expuesto a los usuarios finales.

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Por este motivo, la productora de cine Warner Bros puso en venta los derechos de la película por 50 millones de dólares y la compañía Ketchup Entertainmet la adquirió y llevarla finalmente a las pantallas en un estreno global, después de casi tres años de la fecha prevista.

Historia que desarrolla la película

La historia que sigue la película es la vida de Wile E. Coyote que toma la decisión de demandar en contra de la Corporación Acme, cansado de que todos sus productos hayan fallado intentando atrapar al correcaminos.

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Además, algo que llamo la atención de los usuarios es la fusión de animación con actuaciones reales. Un recurso usado en películas como: "Space Jam", "Chip and Dale al rescate", entre otros.

Una de las presencias más llamativas es la participación del actor estadounidense John Cena que interpretará el papel del abogado de la Corporación Acme.

Asimismo, el actor Will Forte que interpreta al abogado del Coyote ha declarado que sigue estando orgulloso de la película terminada y contribuirá a que llegue a un público más amplio. 

Además, el actor considera que este recorrido podría influir en la recepción del filme una vez que se estrene en salas.

En conclusión, la llegada de este proyecto a las pantallas hace que los seguidores de las historias descartadas tengan la esperanza de ver los contenidos audiovisuales presentados a largo plazo como este caso.

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