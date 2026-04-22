Fernando Rospigliosi asegura que EL MEF efectuará pago por la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El polémica por la postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos continúa generando reacciones en el ambiente político nacional. Ahora, Fernando Rospigliosi desmintió a José María Balcázar respecto a esta transacción a pesar de reafirmar su postura de que la adquisición de las naves se haga durante el próximo gobierno.

MEF efectuará pago para compra de aviones F-16

Como se recuerda, en las últimas horas se ha señalado que a pesar de la negativa del jefe de Estado, altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú habrían finiquitado el convenio con el país norteamericano para renovar la flota aérea del país.

Esta versión casi que fue confirmada por Fernando Rospigliosi tras señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago correspondiente por esta operación luego que se realizará la firma del contrato el pasado lunes 20 de enero.

"El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú", indicó en su cuenta de X.

Este hecho desmentiría rotundamente lo dicho por José Balcázar y que habría generado las renuncias de Carlos Díaz Dañino y Hugo de Zela de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Fernando Rospigliosi asegura que se concretará la compra de aviones F-16.

Advirtió la crisis actual

De igual forma, Rospigliosi conversó con la prensa al interior del Congreso reafirmando lo que había dicho días atrás. El presidente del Legislativo aseguró que la postergación de esta compra generaría una profunda crisis al interior del Ejecutivo tal como viene sucediendo.

"El lunes yo había advertido que si esto ocurría, se iba a producir una crisis política de consecuencias gravísimas que iban a afectar al propio responsable de esta crisis. Se le había advertido directamente y además públicamente", indicó.

Adicional a ello, el integrante de Fuerza Popular recalcó que la compra de los aviones se concretó el pasado 20 de abril y que de no hacer el pago correspondiente, podría generar graves consecuencias al país.

"El Congreso ha aprobado ya los créditos para esa compra. Lo único que hay que hacer es pagar lo que se ha firmado el día lunes. Sin embargo, se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Entonces, estamos ante un problema político, legal y geopolítico que nos afecta a todos los peruanos porque puede tener consecuencias muy serias", añadió.

En resumen, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago por la compra de aviones F-16 a pesar de la negativa de José Balcázar.