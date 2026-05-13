Subastarán objetos personales de la fallecida actriz Marilyn Monroe

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras más de 60 años de fallecida, la actriz y modelo Marilyn Monroe vuelve a estar en el ojo público por una subasta de varias de sus pertenencias que se encontraban en su residencia en Estados Unidos antes de su muerte.

Como parte de esta venta, hay diversas piezas de la fallecida artista que ingresarán a la subasta como: piezas de su armario, joyas, cartas, notas escritas a mano, pinturas y poesía escrita por la mismísima estrella de cine.

Polémica por la difusión de artículos no vistos anteriormente

Algunos de los artículos más llamativos dentro de esta venta son documentos no revelados ante la opinión pública anteriormente que formarón parte de la actriz, debido a que reflejarían complejidades en su matrimonio, así como una carta del psiquiatra de Marilyn Monroe que fue emitida el día anterior de su muerte.

Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, una de las figuras más carismáticas, influyentes y míticas de Hollywood, esta subasta histórica presenta una colección seleccionada de piezas de gran relevancia histórica que trazan el recorrido de su vida y su carrera, añadió la compañía.

Incluso, esta información ha generado rápidamente comentarios porque brindaría un aspecto más humano y personal de la figura que todos conocen. El evento de la subasta se desarrollará el 4 de junio en Estados Unidos y estará a cargo de La casa Julien's Auctions ubicada en Beverly Hills.

¿En qué películas ha participado Marilyn Monroe?

La estrella de Hollywood ha protagonizado diversas cintas que marcaron el éxito de su carrera. Algunas de ellas generaron gran impacto en la época como: Una Eva y dos Adanes, Los caballeros las prefieren rubia, Los inadaptados, Torrente pasional, entre otras.

Fueron esta serie de películas las que la posicionaron como una de las figuras más solicitadas de la industria, incluso, su imagen se volvió en sinónimo de éxito, solo al contar con su participación. Un factor a resaltar dentro de la actriz es el manejo de su marca personal al usar elementos que la caracterizaban donde fuera como, su color de pelo, el tono de labial que usaba y los tacones que llevaba.

Esta información de subasta ha llamado la atención de los seguidores de Marilyn Monroe, debido a la facilidad de acceso a los artículos que formaron parte de la vida cotidiana de la exitosa figura, cuando aún estaba con vida, antes de su fallecimiento en el año 1962.