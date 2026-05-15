Roberto Sánchez reitera su inocencia tras pedido de prisión por parte de la Fiscalía: "Me someto a investigación"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez continúa con su campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 y ahora visitó el pueblo de Andahuasi al norte de Lima. Aquí, tuvo un evento proselitista donde compartió con cientos de sus seguidores en el día que ONPE dio a conocer el 100 % de los resultados de la jornada electoral del 12 de abril.

Se somete a investigación

Luego de su actividad oficial, el candidato por Juntos por el Perú conversó con la prensa y atendió las diversas consultas. Una de ellas fue sobre la investigación que se le sigue en la Fiscalía por el presunto delito de falso testimonio por el cual exigieron 5 años y 4 meses de prisión.

Al respecto, Roberto Sánchez volvió a dejar en claro que dicha acusación es completamente falsa, pero que de todas maneras se somete a cualquier investigación que lleve a cabo el Ministerio Público. Según indicó, en su momento ha declarado toda la información necesaria desde que se convirtió en representante de su partido.

"Dicen que he dado falsa declaración, yo me someto a la investigación porque a mi como representante legal del partido, como presidente he trasladado declaración, pero no como tesorero. Estamos tranquilos y rechazamos cualquier irregularidad y que se investigue", indicó a los medios.

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Roberto Sánchez: La investigación que le hicieron a mi hermano ya acabó. Es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia. A mí, que ya me sacaron también eso, dicen que he dado falsa declaración. Yo me someto a la investigación... pic.twitter.com/sklqT6inLx — Canal N (@canalN_) May 15, 2026

No tiene razón de ser

Como se recuerda, el postulante a la presidencia de la República es investigado por presuntamente haber desviado fondos del movimiento que lidera a sus cuentas personales. Sin embargo, Sánchez Palomino dejó en claro que el caso se caerá dentro de la Fiscalía ya que no cuentan con elementos probatorios como para justificar el pedido de prisión.

"Está en manos de mi defensa y yo rechazo de plano cualquier actuación ilegal o irregular. Estoy seguro que eso se caerá porque no tiene razón de ser; sin embargo soy respetuoso del sistema de justicia", añadió.

En esa misma línea, el líder de JP se pronunció sobre la situación legal de su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, quien afronta una investigación similar tras haber perdido actas de vital importante para rendir cuentas ante la ONPE y su propio partido. De acuerdo al aspirante, esta causa ya llegó a su fin por lo que su inocencia quedó probada.

"La investigación que le hicieron a mi hermano ya acabó, es inocente. No tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia", finalizó.

En resumen, Roberto Sánchez reiteró su inocencia en el proceso que se le sigue por falso testimonio y por el que la Fiscalía pidió 5 años y 4 meses de prisión en su contra.