¡Es oficial! Después de años de rumores, Disney confirma el desarrollo de 'El Diario de la Princesa 3' con el elenco original

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras años de fuertes rumores de un posible regreso de una de las películas más queridas de Disney, la tercera entrega de 'El diario de la princesa 3' ya es toda una realidad y su desarrollo fue confirmado por la protagonista de la cinta Anne Hathaway.

La reconocida actriz de películas icónicas de una época, Anne Hathaway vuelve a las pantallas con una de los films más esperados por los seguidores que sigue la historia de la princesa Mia Thermopolis, princesa de Genovia.

Publicación en redes sociales sobre el regreso de la cinta

En un post a través de la red social Instagram, la celebré actriz y la productora que realizará la cinta, somewhere pictures confirmaron lo que se venía conversando en redes sociales.

Asimismo, la directora que liderará el proyecto será Adele Lim y tiene como principal objetivo mostrar la vida de la protagonista en una etapa adulta, luego de haber enfrentado cambios significativos en su vida.

"Solo queremos contar la historia de la manera correcta, porque es una franquia muy querida por tantas personas. Si eras fan de las dos películas originales, creo que puedes esperar ver muchos rostros conocidos [...] Hay muchas películas que realizan el sueño de ser princesa, pero pocas que muestran el sueño de ser reina. Eso es lo que queremos explorar aquí: una mujer en toda su plenitud de poder." comentó la directora encargada del proyecto.

Participación del cast original de las dos anteriores películas

Como parte del trabajo de la cineasta, mencionó que su visión es que la película tenga una historia de continuación a lo que ocurrió en la cinta estrenada en el 2004, donde se concluye con la coronación oficial de la protagonista en Genovia. Además, este legado forma parte del interés de los seguidores, por lo tanto ese será el enfoque principal.

Dentro de los integrantes del elenco más importantes, se encuentra la abuela de la protagonista que es interpretada por Julie Andrews y Chris Pine. Sin embargo, la directora no descartó el regreso de personajes divertidos, que aún sus nombre no han salido a la luz.

Este proyecto aún no tiene definida una fecha concreta de estreno, pero según lo comentado por el equipo, las grabaciones se llevarán a cabo en Europa con el fin sirvan de representación al pueblo de Genovia.

Finalmente, el regreso de 'El Diario de la Princesa 3' forma parte de un desarrollo importante dentro de las películas más destacadas de Disney y representa que los pedidos de los fans fueron escuchados.