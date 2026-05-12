Conocida app de streaming distribuirá todos los partidos del Mundial 2026 en su plataforma, descubre aquí todos los detalles

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el contexto del próximo evento masivo que corresponde al Mundial 2026, una de las plataformas de streaming más conocidas, ha firmado una alianza estratégica que le da la certificación de transmitir todos los partidos que se llevarán a cabo desde el otro mes.

Anuncio para los aficionados del fútbol

Por medio de una publicación de la cuenta oficial de Paramount + Deportes, los hinchas del fútbol en Latinoamérica recibieron una noticia que les ayudará a ver los todos los partidos del Mundial 2026. La plataforma de streaming firmó un acuerdo con DSports que le da la autorización de transmitir los 104 partidos en varios países de la región.

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Disponible en Argentina, Chile,... pic.twitter.com/7jgkGVSlNZ — Paramount+ Deportes (@PPlusDeportes) May 6, 2026

¿Que países serán los beneficiados por esta alianza estratégica?

Según la información colocada en redes sociales, los suscriptores de la plataforma en Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay podrán tener acceso en vivo a cada uno de los encuentros deportivos del torneo por medio de las señales de DSports, DSports 2 y DSports+, a partir del próximo 1 de junio.

El acuerdo representa uno de las estrategias más consistentes en materia de streaming deportivo de cara al Mundial 2026.

Asimismo, según con el comunicado difundido por Paramount +, la cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo, incluso se considerarán contenidos especiales, análisis, previas, entrevistas y resúmenes exclusivos durante toda la competencia.

Según el mensaje emitido, el Vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para América Latina, Augusto Rovegno, menciona que, esta acción corresónde a un paso importante para la compañía al ser parte del Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

"Estamos muy emocionados de asociarnos con DSports para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina", señala.

Dicha alianza entre Paramount + y DSports es un reflejo del trabajo y crecimiento de las plataformas digitales dentro de las transmisiones deportivas internacionales. De esta manera, cada vez más usuarios optan por consumir eventos vía streaming desde sus dispositivos móviles, dejando de lado el modelo tradicional de televisión por cable.

Con esta confirmación, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de los torneos más accesibles para los hinchas latinoamericanos por medio de Paramount +, que distribuirá cada uno de los partidos y los usuarios podrán verlos desde cualquier lugar, a través de sus dispositivos móviles y sobre todo en tiempo real.