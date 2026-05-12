Famosa película de Disney anuncia fecha de estreno luego de más 15 años de espera

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras más de 15 años de espera, una de las películas más aclamadas de Disney, que marcaron una época, regresa con su tercera entrega y según el último anuncio de la compañía ya se sabe cual es la fecha de estreno, una noticia que ha generado rápidamente comentarios entre los seguidores.

A través de una publicación de la cuenta oficial de la compañía, se revela la fecha de estreno de la película 'Camp Rock' luego de más de 15 años desde la última cinta que fue protegonizada por la actriz y cantante Demi Lovato y Joe Jonas.

Fecha confirmada de estreno

Según el mensaje difundido en redes sociales, se ve una imagen de los que serían los protagonistas en esta entrega, la banda de hermanos estadounidense 'Jonas Brothers', que en el universo cinematográfico llevan el nombre de 'Connect Three'

La historia que sigue al campamento de verano lleno de música, esta vez estará enfocado en seguir la historia de la banda y cómo continuaron sus vidas años después de visitar el recinto campestre. Asimismo, serán las figuras públicas Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas los que volverán a interpretar a los integrantes de la banda conformada por sus personajes Nate Gray, Shane Gray y Jason Gray, respectivamente.

Dicho comunicado, confirma el mes de agosto que sería en el que esta película llegaría a las pantallas de la plataforma de streaming y al icónico canal de la compañía.

Ready to rock. #CampRock3 premieres this August on Disney+ and Disney Channel. pic.twitter.com/4CwiwG2Yng — Disney+ (@DisneyPlus) May 12, 2026

Labores de producción que ejecutará el elenco original

El elenco original, conformados por los hermanos y Demi Lovato estarán a cargo de la producción ejecutiva, una labor que va más allá de solo aparecen frente a las cámaras. Sin embargo, no existe alguna confirmación que la actriz participe dentro del desarrollo de la historia.

Dicho acontecimiento ha hecho que la noticia se viralice rápidamente debido a que este anuncio se ha hecho esperar años por los seguidores de las películas que contienen icónicas canciones que marcaron una época.

Asimismo, como parte del desarrollo de la historia en esta tercera entrega, se incluirá la presencia de nuevos talentos que formarán parte de una nueva generación de artistas en el campamento de verano musical.

Finalmente, el regreso de esta famosa película de Disney y su próximo estreno hace que se cree una conversación entre las personas de una generación y las expectativas de lo que se incluirá en la cinta luego de más 15 años de espera.