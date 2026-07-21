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¡Salió a la luz! El gesto de Lionel Messi que no se vio antes de la final de la Copa del Mundo 2026

Una reconocida periodista argentina ha sacado a la luz el gesto de Lionel Messi que no se vio antes de la final de la Copa del Mundo 2026 y que realza su bondad más allá de su figura como futbolista.

Lionel Messi tuvo un gesto que no se vio antes de la final del Mundial 2026
Lionel Messi tuvo un gesto que no se vio antes de la final del Mundial 2026 (Foto: Composición Exitosa)

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 21/07/2026

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Pese a que ya culminó la Copa del Mundo 2026 aún se continúa hablando de Lionel Messi y una serie de razones por las que no pudo levantar el título del torneo ante España junto a sus compañeros. En medio de ese contexto, una reconocida periodista argentina reveló el gesto que tuvo el capitán de la Albiceleste que no se vio previo al cierre de la máxima fiesta del fútbol.

¿Cuál fue el gesto que realizó Lionel Messi previo a la final del mundial?

De acuerdo a la periodista argentina Yanina Latorre, conductora de el programa 'El Observador', el futbolista de 39 años habría tenido un gesto que contrasta fuertemente con las duras críticas recibidas a lo largo del torneo.

En primer lugar, comentó que bastante familia del exjugador del Barcelona FC viajó a apoyarlo en el epílogo de la cita mundialista desde su natal Rosario, mientras que su padre y madre permanecieron en el país.

"En la comitiva de Messi estaba la familia de Antonela Roccuzzo, pero su hermana, todos estaban en Rosario apoyando. Debe haber sido muy duro despedirse de la era Messi sin tu mamá y tu papá, sin tu familia completa", manifestó.

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Además, el astro del fútbol y actual jugador de Inter Miami habría regalado boletos a la familia de Vozinha para que pudieran asistir a varios partidos de la Copa del Mundo 2026.Latorre detalló que el gesto se extendió a diferentes encuentros, permitiendo que los allegados al portero de Cabo Verde vivieran la experiencia del torneo desde las tribunas.

"Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a la final. Invitó a la familia de Vozinha (el arquero de Cabo Verde), que mucha gente le pidió entradas y que compró un montón. Trató de ser justo y ayudar a todo el mundo, eso me mata de amor", refirió.

Posteriormente, sostuvo que los buenos actos se tienen que contar, aunque Messi y sus seres queridos no son de ventilar lo que realizan, por el contrario son totalmente discretos.

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Como vemos, la periodista argentina Yanina Latorre reveló que para la final del Mundial 2026, Lionel Messi tuvo el gesto de regalar entradas a su familia para que disfruten del partido ante España. Además de ello, afirmó que el capitán de la Albiceleste habría regalado entradas a la familia del arquero de Cabo Verde, Vozinha. 

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