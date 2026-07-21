Mario Hart responde por primera vez si terminó su relación con Korina Rivadeneira

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Dejó de lado el misterio! Luego de varios meses de rumores, apariciones por separado y un silencio que ya comenzaba a llamar bastante la atención, Mario Hart finalmente decidió responder por primera vez si terminó su relación con Korina Rivadeneira.

¿Mario Hart y Korina Rivadeneira terminaron?

La esperada confesión se produjo durante una reciente edición del programa Sin+ que decir. Todo comenzó cuando su compañera Luciana Roy le preguntó directamente sobre la situación que atravesaba con la madre de sus hijos. Esta vez, Mario Hart no cambió de tema ni intentó esquivar la interrogante.

"Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin", declaró frente a sus compañeros y a la audiencia.

El piloto reconoció que durante un buen tiempo prefirió mantenerse en silencio, pese a que las especulaciones crecían en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, consideró que ya no tenía sentido continuar ocultando una situación que, según sus propias palabras, era bastante evidente.

"He estado evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo", señaló.

Hart explicó que la separación no fue reciente, pues ambos tomaron la decisión en enero. Además, reveló que inicialmente habían acordado anunciarlo juntos, pero finalmente decidió hablar después de varios meses de rumores.

"Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta", manifestó.

¿Cómo es la relación de Mario Hart y Korina?

Como era de esperarse, una de las principales dudas estuvo relacionada con los motivos de la ruptura. Mario Hart aclaró que la separación no se produjo por una infidelidad, terceras personas o algún conflicto grave entre ellos.

"Descartado que haya sido por terceros o algo externo o grave. Lo estamos llevando de la manera más madura posible. Gracias a Dios viene bien", sostuvo.

El exchico reality también contó que actualmente vive solo, mientras Korina Rivadeneira permanece junto a sus hijos. Pese a encontrarse separados sentimentalmente, ambos mantienen comunicación constante y continúan organizando actividades familiares.

"Yo ya llevo algunos meses viviendo solo, ella vive con mis hijos y es como debe ser", explicó durante el programa.

Hart aseguró que su prioridad sigue siendo proteger la estabilidad emocional de los menores. Por esa razón, no tienen inconvenientes en reunirse durante los fines de semana o realizar planes juntos.

"Gracias a Dios estamos llevándolo de una buena manera, por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia. Por eso hay fines de semana que estamos juntos. Si tenemos que juntarnos y hacer plan con los chicos, no hay ningún problema", afirmó.

Así, Mario Hart respondió por primera vez si terminó con Korina Rivadeneira y confirmó que están separados desde enero. Aunque su relación de pareja llegó a su fin, descartó terceras personas y aseguró que ambos mantienen un vínculo respetuoso por el bienestar de sus hijos.