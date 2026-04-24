¡Se perdió la ceremonia! Rosalía no se presenta en su homenaje realizado por Billboard

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El evento realizado en Miami tenia como finalidad honrar a las figuras femeninas latinas en la música. Sin embargo, un hecho que llamó la atención de los asistentes fue la ausencia de la homenajeada de la noche.

La edición de este año, estuvo marcada por el reconocimiento a la cantante española Rosalía como Mujer del Año.

Rosalía no se presentó en el evento

El motivo por el cual no se presentó en la ceremonia es que la cantante se encuentra de gira y no pudo cambiar su agenda para recibir el homenaje como la Mujer del Año.

Esta condecoración la iba a recibir luego de haber desarrollado su más reciente disco "Lux", un proyecto que está marcado por su despertar espiritual y se encuentra evidenciado en cada una de sus letras.

Artistas que formaron parte de la celebración

Algunas de las cantantes que si asistieron y formaron parte de la conocida "alfombra rosa", fueron Ivy Queen con el premio de Pionera, esto debido a su gran influencia en la música urbana.

Otra de las premiadas, fue Lola Índigo con Evolución Artística por su vigencia cambiando en el tiempo y Becky G con Impacto Global por sus temas que han traspasado fronteras, llegando a todo el mundo.

Además, de hacer una mención honrosa a Gloria Trevi con la condecoración de Trayectoria por la extensa carrera artística que tiene. Finalmente, el galardón de Espíritu de cambio se lo llevó Joy Huerta.

Más de tres décadas cantando

Una de las figuras más aclamadas en la celebración fue Gloria Trevi que, al recibir el premio a la trayectoria, alcanzó un momento importante y lleno de emoción al repasar su vigencia a través de los años en el rubro musical.

El galardón llega en un momento especial para la mexicana porque simboliza el cierre de una etapa de gira y tras más de tres décadas de reinvención, provocación y permanencia en la música latina.

"Estos premios te hacen sentir acompañada, así como me hace sentir acompañada mi público", dijo Trevi.

El reconocimiento de esta artista internacional sirve de inspiración para las nuevas generaciones que hacen música y pueden ver el ejemplo de vigencia a lo largo de los años, mediante la reinvención de su estilo, letras y música.

Finalmente, la importancia de estos eventos, permiten revaloran la cultura musical que cada una de las cantantes latinas aporta a la industria desde sus estilos y mezclas que marcan precedentes.