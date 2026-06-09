Exchico reality Jassir Yunis tendrá su primer protagónico en el cine

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El modelo y actor Jassir Yunis se alista para dar el gran salto a la pantalla grande como protagonista de la nueva comedia peruana "Amigo, por ahí no es", que estrena este 1 de octubre en los cines nacionales y con la que espera dejar atrás las críticas que se han desatado por su participación en esta producción dirigida por Gino Tassara.

Responde a los cuestionamientos

Luego de haber participado en papeles secundarios en varias producciones nacionales, el exintegrante del fenecido reality "Combate" manifestó que asume esta película como un gran reto en su carrera y para callar las críticas que no han dudado en señalarlo. Sobre todo, se mostró feliz de haber logrado una gran química con el actor Mathias Spitzer y la popular creadora de contenido, influencer y novel cantante, Miranda Capurro, quien también hace su debut en esta historia amor, traición y amistad.

"Me siento muy emocionado con esta película, es muy importante para mí sobre todo porque tengo una carga muy pesada. Me han señalado por ser el hijo del director de la película y no creo que sea el único que ha trabajado con su padre, pero sin duda me he esforzado el triple que mis colegas para demostrar que estoy en la película por mi trabajo y no por ser el hijo dé. Criticas siempre habrán, así que yo estoy tranquilo", comentó Jassir que ya ha actuado en otras producciones como "Utopía, la película", "Aislados, la serie" y en una película de Lucho Llosa -que aún no se estrena- donde comparte roles junto a Thiago Vernal, Camila Calderón y Merly Morello.

Jassir también respaldó a Miranda Capurro que también ha sido víctima de los 'heaters'. "Miranda es una chica con mucho talento, ha recibido mucho 'hate' y es parte de la fama que tiene, por eso ella también no hace caso. Ella tiene un montón de talento y es super trabajadora, hemos ensayados varias veces para la película y siempre colaboradora. Es una chica súper chévere, tiene un fuerte número de seguidores en redes sociales", resaltó el joven actor que espera más adelante probar suerte como productor y director de cine.

Elenco de lujo

Sinargollas estrena "AMIGO, POR AHÍ NO ES" este 1 de octubre. La película es protagonizada por Miranda Capurro, Jassir Yunis y Mathías Spitzer. El elenco está conformado por experimentados actores como Haydee Cáceres, Gian Piero Díaz, Rossana Fernández Maldonado, Andrea Luna, Tito Vega, Marissa Minetti, Edith Tapia, Giuliana Muente, Gabriel González, Karla Medina y Fiorella Flórez.

Entre los nuevos rostros tenemos a la conductora de "Un día en el mall", Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, la exchica reality y campeona de surf Vania Torres, y la modelo Giulliana Vallebuona. Además, contará con un paneo con la popular Susy Díaz y otros personajes populares.