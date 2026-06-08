Toy Story 5 tendrá una nueva villana y la elegida es una famosa estrella mexicana

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de las redes sociales de la compañia Disney, se confirmó la presencia de una nueva figura del mundo artístico en la nueva película Toy Story 5. En esta oportunidad, la saga de animación ha integrado a una actriz y cantante de origen mexicano y ampliamente reconocida a nivel mundial por estar involucrada en el medio desde muy pequeña.

¿Qué famosa estrella mexicana será la villana en Toy Story 5?

La reconocida cantante mexicana Belinda es la próxima artista en unirse al elenco de Toy Story 5. La actriz y cantante será la encargada de darle voz a la famosa Lilypad, la villana de la historia al ser una tableta inteligente que llega al universo de Disney para intentar desplazar a los demás juguetes que han aparecido en las películas pasadas de la saga.

La noticia fue confirmada a través de una promoción oficial de la película, generando gran expectativa entre los fanáticos de la saga y los seguidores de la intérprete de éxitos como 'Luz sin gravedad'. En ese sentido, con esta participación, Belinda suma un nuevo proyecto a su trayectoria artística, esta vez dentro del mundo del doblaje en la animación cinematográfica.

¡Sí, está pasando! ‼️🤩 Belinda se suma a #ToyStory5 como la voz de Lilypad. No te lo pierdas, 17 de junio, solo en cines.



📸: @alexcordovaphoto pic.twitter.com/M5uKLHXcvV — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) June 8, 2026

¿Cuál será la historia de la nueva película de Disney?

La historia que se estrenará en las pantallas a nivel mundial el próximo 17 de junio, desarrollará el regreso de personajes importantes en la cinta como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes volverán a protagonizar una historia llena de aventuras en alguna travesía.

En ese sentido, pese a que la compañía audiovisual e internacional no ha dado detalles precisos de la trama, se sabe que la nueva película manejará una temática de desafíos entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos frente a los niños.

Siguiendo esa línea, la incorporación de Lilypad promete aportar un ambiente retador y diferente a la historia. Por esta razón, la participación de Belinda ha despertado curiosidad entre los seguidores de la franquicia, quienes esperan conocer más sobre esta nueva integrante del universo de Toy Story.

¡Toy Story 5 nos sigue sorprendiendo! 🤩 Belinda le dará voz a "Lilypad", el nuevo personaje que se suma a esta aventura. 💚 ¿Listo para verla? 🚀



Video original por: disneystudiosla pic.twitter.com/xhb1U9OO2h — EstiloDF (@EstiloDF) June 8, 2026

Con esta confirmación de la famosa estrella mexicana, el estreno mundial de la película Toy Story 5 sigue sumando artistas de talla global como parte de su elenco principal para una de las sagas más representativas de la compañía que regresa a los cines luego de 6 años de espera el próximo 17 de junio de este año.