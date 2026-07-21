Mano Menezes, DT de la Selección, realiza extensa gira al interior del Perú: Visitó Tarma y Huancayo

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 21/07/2026
El director técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, durante las últimas semanas estuvo realizando viajes al interior del país, con el fin de poder tener contacto cercano con los clubes para cumplir con el plan de descentralizar el proyecto para la 'Bicolor'.
Sus citas más recientes fueron en las provincias de Tarma y Huancayo, pero, desde inicios de julio ha venido reuniéndose en distintas regiones, como Piura (Altético Gray y Alianza Atlético), Andahuaylas (Chankas), Cusco (Cienciano), Arequipa (FBC Melgar) y Moquegua (CD Moquegua).
Su paso por Tarma
Durante la jornada, el estratega de la 'Blanquirroja' sostuvo una productiva reunión con nuestro comando técnico y la directiva de ADT de Tarma, compartiendo ideas sobre el desarrollo del fútbol en la región y observando de cerca el trabajo que viene realizando el 'Vendaval Celeste'.
Huancayo recibe a Menezes
El 'Rojo Matador' informó, mediante sus redes sociales, que el técnico Mano Menezes sostuvo una reunión con el comando técnico del club en su complejo deportivo de Huancayo. De esta manera, el estratega de la 'bicolor' continúa con su recorrido por los equipos profesionales de la región Junín.
Mano Menezes y su compromiso con Perú
Desde que Jean Ferrari asumió la Dirección General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el 1 de agosto de 2025, anunció que la Selección Peruana atravesaría una transformación con el objetivo de recuperar la competitividad perdida en el último proceso eliminatorio.
Este nuevo proyecto contempla una planificación descentralizada, en la que los clubes de todas las regiones del país tendrán un rol importante para aportar nuevos talentos a la 'bicolor', que actualmente atraviesa un proceso de renovación generacional.
Una medida que el entrenador brasileño aceptó asumir como parte del proyecto. Esto se ha visto reflejado en sus primeras convocatorias, donde incluyó futbolistas de clubes como Chankas FC, Comerciantes Unidos y jóvenes jugadores que militan en el extranjero.
El técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, viene recorriendo distintas regiones del país para acercarse a los clubes y fortalecer el proyecto descentralizado de la 'Bicolor'. En las últimas semanas visitó equipos de Tarma y Huancayo, además de Piura, Andahuaylas, Cusco, Arequipa y Moquegua.