Mano Menezes, DT de la Selección, realiza extensa gira al interior del Perú: Visitó Tarma y Huancayo

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, durante las últimas semanas estuvo realizando viajes al interior del país, con el fin de poder tener contacto cercano con los clubes para cumplir con el plan de descentralizar el proyecto para la 'Bicolor'.

Sus citas más recientes fueron en las provincias de Tarma y Huancayo, pero, desde inicios de julio ha venido reuniéndose en distintas regiones, como Piura (Altético Gray y Alianza Atlético), Andahuaylas (Chankas), Cusco (Cienciano), Arequipa (FBC Melgar) y Moquegua (CD Moquegua).

Su paso por Tarma

Durante la jornada, el estratega de la 'Blanquirroja' sostuvo una productiva reunión con nuestro comando técnico y la directiva de ADT de Tarma, compartiendo ideas sobre el desarrollo del fútbol en la región y observando de cerca el trabajo que viene realizando el 'Vendaval Celeste'.

¡𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀! 🇵🇪



Mano Menezes continúa su recorrido por los clubes de la Liga1. Esta semana visitó ADT de Tarma, donde fue recibido por el profesor Francisco Usúcar.



Su próximo destino será Sport Huancayo.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/uk2mmPrxBa — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 21, 2026

Huancayo recibe a Menezes

El 'Rojo Matador' informó, mediante sus redes sociales, que el técnico Mano Menezes sostuvo una reunión con el comando técnico del club en su complejo deportivo de Huancayo. De esta manera, el estratega de la 'bicolor' continúa con su recorrido por los equipos profesionales de la región Junín.

Recibimos al profesor Mano Menezes (@SeleccionPeru) y a su comando técnico en las instalaciones de nuestro club, como parte de su recorrido por los equipos de la Liga 1. 🇵🇪



¡Gracias por la visita, profesor! Le deseamos muchos éxitos al frente de la selección peruana. 🦁❤️💛 pic.twitter.com/X01NkzuwyB — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) July 21, 2026

Mano Menezes y su compromiso con Perú

Desde que Jean Ferrari asumió la Dirección General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el 1 de agosto de 2025, anunció que la Selección Peruana atravesaría una transformación con el objetivo de recuperar la competitividad perdida en el último proceso eliminatorio.

Este nuevo proyecto contempla una planificación descentralizada, en la que los clubes de todas las regiones del país tendrán un rol importante para aportar nuevos talentos a la 'bicolor', que actualmente atraviesa un proceso de renovación generacional.

Una medida que el entrenador brasileño aceptó asumir como parte del proyecto. Esto se ha visto reflejado en sus primeras convocatorias, donde incluyó futbolistas de clubes como Chankas FC, Comerciantes Unidos y jóvenes jugadores que militan en el extranjero.

🤝🇵🇪 𝗠𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗲𝘇𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗹𝘂𝗯𝗲𝘀.



El director técnico de #LaBicolor visitó a FBC Melgar y compartió una jornada de trabajo con Miguel Rondelli y su comando técnico.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/ciYecrYPvV — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 9, 2026

El técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, viene recorriendo distintas regiones del país para acercarse a los clubes y fortalecer el proyecto descentralizado de la 'Bicolor'. En las últimas semanas visitó equipos de Tarma y Huancayo, además de Piura, Andahuaylas, Cusco, Arequipa y Moquegua.