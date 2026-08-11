Fiscalía investiga a sujeto por tentativa de femicidio tras prender fuego a su expareja en Loreto

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una investigación preliminar fue abierta contra Nilo Yumbo, de 51 años, por la presunta tentativa de feminicidio de su conviviente, una mujer de 44 años que habría sido rociada con gasolina y quemada frente a sus dos menores hijos en San Lorenzo, Loreto, según Fiscalía.

La noche del 9 de agosto, en la comunidad de San Lorenzo, distrito del Napo, provincia de Maynas, Yumbo habría rociado combustible sobre el cuerpo de su conviviente y luego le habría prendido fuego, provocándole quemaduras en diferentes partes del cuerpo, según la investigación fiscal.

Fiscalía inicia diligencias por el ataque

La fiscal provincial María Eloísa Castillo Padilla, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas, inició las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en San Lorenzo.

Como parte de las primeras actuaciones, el Ministerio Público gestionó el traslado de la víctima y del investigado hacia Iquitos. La medida busca garantizar la atención de la mujer afectada y permitir que continúen las diligencias fiscales relacionadas con la investigación preliminar abierta contra Yumbo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra Nilo Yumbo, por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, en agravio de su... pic.twitter.com/6CaSMcNjxI — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 11, 2026

El caso también involucra a los dos menores que habrían presenciado el ataque. La Fiscalía solicitó que sus declaraciones sean recogidas mediante una entrevista única en Cámara Gesell, bajo la modalidad de prueba anticipada, dentro de las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido aquella noche.

Según la Fiscalía, las diligencias continuarán tanto en Iquitos como en la comunidad de San Lorenzo, donde ocurrieron los hechos. El Ministerio Público mantiene la investigación preliminar para reunir información y desarrollar las actuaciones necesarias dentro del proceso iniciado contra el investigado.

Detención y protección de la víctima

El Ministerio Público requirió la convalidación de la detención preliminar por cinco días. En ese tiempo se realizarán diligencias pendientes, entre ellas actuaciones de investigación directamente en la comunidad de San Lorenzo, donde ocurrieron los hechos denunciados contra Yumbo, mientras continúa la investigación preliminar correspondiente.

La Fiscalía informó que mantiene acciones para proteger a la víctima y a sus hijos, evitar su revictimización y preservar la reserva de sus identidades. La investigación continúa tanto en Iquitos como en San Lorenzo, mientras se desarrollan las diligencias fiscales para determinar lo sucedido.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas. Las autoridades deberán continuar recabando elementos sobre el presunto ataque y las circunstancias ocurridas el 9 de agosto en San Lorenzo.