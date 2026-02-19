¿Abre la posibilidad de retomar su relación? Maju Mantilla IMPACTA al referirse sobre Gustavo Salcedo: "Hay amor"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se encuentra nuevamente en las primeras planas del espectáculo nacional luego de realizar una confesión que llamó mucho la atención debido a que ha abierto la posibilidad de retomar en un futuro su relación con Gustavo Salcedo, padre de sus menores hijos.

¿Reconciliación a la vista?

En los últimos días causó sorpresa ver a la ex reina de belleza pasar la noche junto al empresario en la misma casa, por eso esta vez Mantilla declaró para un medio local en el que aclaró lo sucedido y si es que esto formaría parte de una nueva oportunidad en el amor que ambos se darían.

En primer lugar, dejó en claro que será recurrente verlos a ambos juntos por la relación que llevan como padres y porque su comunicación es muy seguida.

"Siempre nos van a ver juntos, nosotros conversamos muy seguido, tenemos cosas que hacer por los niños. También seguramente en algún momento nos van a ver de viaje, son 20 años de relación, 12 años de matrimonio", manifestó la ex Miss Mundo 2004.

Además, subrayó que aún no ha retomado su compromiso con Salcedo, sin embargo, sí confirmó que, tras varios episodios polémicos del pasado, buscan el bienestar familiar."Lo que queremos es apoyarnos, estar bien, tranquilos y felices", acotó.

En otro momento, aseguró que el amor por él aún perdura porque es una persona importante en su vida y a su vez dejó abierta la posibilidad de retomar su matrimonio en un futuro.

"Es una persona importante y especial para mí, siempre lo va ser. Yo considero que sí hay amor, amor hay. Él es una persona muy importante en mi vida, siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas (¿existe la posibilidad que más adelante vuelvan a unirse?) Todo puede pasar, sí", sostuvo.

Confronta a saliente de Salcedo

Cabe señalar que las declaraciones de la figura televisiva se dan luego de que el deportista fue captado con una joven identificada como María Pía Vallejos. En tal sentido, Mantilla respondió tajantemente a la saliente del empresario que una persona que promete "fidelidad hasta que la muerte los separe" puede ocasionar múltiples dudas cuando ocurre una ruptura. "Terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros veinte años de relación no pueden opinar y juzgar", expresó.

Fue así que, tras ser captada días atrás pasar la noche junto a Gustavo Salcedo en la misma casa, Maju Mantilla decidió romper su silencio y afirmar que aún perdura el amor entre ambos por su relación de padres y dejó abierta la posibilidad de retomar su romance en un futuro.