Samantha Batallanos sorprende con lujoso y extenso viaje por Europa: "Ya vamos 6 países este año"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos ha dado que hablar por sus extensas y lujosas vacaciones, que ya llevan más de un mes y medio. La modelo empezó su ruta en Uruguay y luego viajó a Europa, donde ha visitado varios países y disfrutado de los mejores shows y restaurantes en lugares exclusivos.

Las vacaciones de ensueño de Samantha Batallanos

Un reportaje de Magaly TV La Firme dio cuenta de cuándo iniciaron las vacaciones de Samantha. Según el informe, el 1 de enero de 2026 la modelo viajó a Uruguay, específicamente a Punta del Este, un lugar conocido por ser el destino favorito de celebridades argentinas, ya que es muy costoso.

Durante su estadía en el país latinoamericano estuvo con una amiga de Polonia. Sin embargo, a los pocos días tomó un vuelo rumbo a Europa, siendo su primer destino España, que al parecer solo era la puerta de entrada al Viejo Continente.

Samantha se dejó ver pasando días en la nieve en los Alpes suizos y se hospedó en un lujoso hotel, donde la noche cuesta alrededor de 1,600 dólares. La influencer también se paseó por tiendas de lujo como Prada, para luego aterrizar en Francia.

El recorrido continuó por el famoso cabaret Moulin Rouge, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel y otros destinos favoritos de los turistas. "Ya vamos seis países este año", escribió en una de sus publicaciones, donde aparecía con su hermana, quien parece haberla acompañado durante el viaje.

Según el reportaje, Samantha lleva 49 días de viaje y, además de los países antes mencionados, pasó San Valentín en el exclusivo Hotel de Philipp Plein, en Italia, donde comió ostras y, al parecer, estaba acompañada de una persona más, ya que en su mesa se aprecian dos cubiertos y dos botellas de agua.

Samantha descarta al expresidente José Jerí

Hace solo unos días, la influencer y modelo peruana mostraba cierto interés en el ahora expresidente José Jerí, pero en una reciente entrevista ante las cámaras aseguró que todo era en tono de broma.

"La verdad no sabía, fue muy gracioso. Lo he visto con mucho humor como algo gracioso o como es. Me dio muchísima risa, que me iba a imaginar que el presidente iba estar hablando de mí, imagínate", expresó Samantha Batallanos, entre risas.

La ex de Álvaro Rod dejó claro que José Jerí no es su tipo de hombre para una relación amorosa, aunque no descartó invitarlo a almorzar como una muestra de respeto por su cargo.

"No es mi tipo, pero es el presidente pues. Un almuercito invitarle a mi presi es deber patrio. Yo le invito el almuercito", comentó.

Es así que, Samantha Batallanos continúa sumando destinos y experiencias de alto nivel. Entre hoteles exclusivos, paisajes europeos y celebraciones especiales, su viaje no pasa desapercibido. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada publicación y a los detalles que deja entrever.