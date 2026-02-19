¿Nació el amor? Valentino sorprende al publicar 'romántico' video con Gino Assereto: "El arte de ser"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios escandalizó las redes sociales al publicar un peculiar video con Gino Assereto. Lo más sorprendente es que parecía ser un clip romántico y daba a entender que estaban saliendo como pareja, pero todo se trataba de una broma, como las que ya nos tiene acostumbrados el influencer.

¿Valentino y Gino Assereto están saliendo?

Hace unas horas, el creador de la frase "Oye, ¿qué tienes?" sorprendió a sus seguidores al publicar un video en TikTok, donde daba a entender que Gino y él tenían un interés sentimental. En la primera toma aparece Valentino mirando feliz al vacío, pero enseguida se revela que estaba viendo a Gino.

El "tiburón" Assereto aparece tomando una taza de café y, al ser enfocado, da un sorbo a la taza y sonríe levemente con picardía. El texto que Valentino agregó al video es "El arte de ser gracioso. Mi Neto", lo cual desató aún más la euforia, ya que lo acompañó con dos emojis, uno de beso y otro de corazón.

Los seguidores de ambos no se hicieron esperar y reaccionaron muy sorprendidos en los comentarios. El video acumuló más de 2 millones de visualizaciones en poco tiempo y ya tiene más de 184,000 "me gusta", pero sin duda, lo mejor fueron los comentarios.

"Al principio, creí que sí era con él, pero ahora siento que es joda", "Valentino es Federico, pero te hace reír y lo olvidas", "Qué de mínimo común múltiplo", "O sea que los rumores eran ciertos", "Valentino, sin sabor", "Sonriendo para no quedar mal, ja ja ja", escribieron, dando a entender que no todos creen en su supuesto romance.

Valentino denuncia que fue agredido

Hace unos días, Valentino Palacios denunció en una comisaría que fue víctima de robo y agresión en discoteca, un episodio que se habría desatado cuando intervino para proteger a su hermano, en medio de una situación que, según contó, se salió de control en cuestión de minutos.

El influencer Valentino Palacios, conocido por su participación en el reality Esto es guerra, reapareció en sus plataformas digitales para contar que fue víctima de una agresión a la salida de una discoteca.

Según su propio testimonio, todo se originó cuando se encontraba junto a su hermano, Yomar Palacios, quien estaba siendo increpado por un grupo de personas.

De acuerdo con su versión, el incidente ocurrió cuando ambos ya se retiraban del local nocturno. En ese momento, notó que varias personas gritaban a su hermano y decidió intervenir. "No los habíamos visto dentro de la discoteca", afirmó.

Es así que, el clip generó todo tipo de reacciones y volvió a colocar a Valentino en el centro de la conversación digital. Mientras algunos creen que podría haber algo más entre ellos, otros lo toman con humor. Lo cierto es que el video logró su objetivo: captar atención y convertirse en tendencia.