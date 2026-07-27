¿Se juntó con Yamal por interés?: La fuerte acusación del exnovio de Inés García, pareja actual del delantero español

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras coronarse campeón del mundo con la selección española en el Mundial 2026, la vida personal de Lamine Yamal volvió a ser centro de atención. Su pareja, la influencer Inés García, fue cuestionada públicamente luego de que su expareja difundiera un mensaje en redes sociales acusándola de mantener la relación con el futbolista por motivos económicos.

El episodio ha generado un intenso debate digital y expone la presión mediática que rodea al joven delantero del FC Barcelona.

El mensaje de Gonzalo Torres

La controversia estalló en la red social X (antes Twitter) tras la difusión de una captura atribuida a Gonzalo Torres, expareja de Inés García. En el mensaje, Torres aseguraba que la joven no siente afecto real por Yamal y que su intención sería aprovecharse de su situación económica.

"No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño. Espero que se dé cuenta", se lee en la publicación viral.

El comentario encendió las alarmas entre los seguidores del futbolista, quienes comenzaron a cuestionar la autenticidad de la relación y a pedirle que evalúe su entorno sentimental.

Exnovio de Inés García aseguró que la influencer buscaría beneficio económico en la relación.

Críticas en redes sociales

El señalamiento del exnovio se sumó a otros cuestionamientos que García viene recibiendo en plataformas digitales. En los últimos días se viralizaron antiguos clips donde la influencer realizaba comentarios en el pasado sobre Yamal y sobre su expareja previa, la cantante Nicki Nicole. Estas publicaciones han alimentado la percepción de que la relación estaría marcada por polémicas y tensiones externas.

La pareja de Yamal ha estado bajo la lupa desde que se hizo pública su relación. Según usuarios en redes, García habría terminado repentinamente su vínculo anterior para iniciar su relación con el delantero español. Este antecedente ha reforzado las sospechas de que su acercamiento al futbolista responde más a conveniencia que a afecto genuino.

Reacción de los seguidores

Cientos de fanáticos del jugador invadieron las plataformas digitales con mensajes de apoyo a Yamal y advertencias sobre su vida privada; pero también hay quienes partieron a apoyar a Gonzalo Torres. La victoria en el Mundial, que consolidó al delantero como figura internacional, ha multiplicado la atención sobre su entorno personal, convirtiendo cada detalle en noticia.

La polémica en torno a Inés García refleja cómo la vida privada de los futbolistas de élite se convierte en objeto de escrutinio público. El mensaje de su expareja y los antecedentes difundidos en redes han puesto a la pareja de Lamine Yamal en el centro de la controversia, justo en el momento en que el delantero celebra el mayor logro de su carrera.