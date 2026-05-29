Querido actor de 'Emily en Paris' muere tras luchar con grave enfermedad: ¿Cuál era su diagnostico?

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La televisión francesa y los seguidores de una de las series más populares de Netflix, 'Emily in Paris', atraviesan un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de un querido actor que luchaba contra una agresiva enfermedad neurodegenerativa. La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente provocó una ola de mensajes de despedida, recuerdos y homenajes en redes sociales y medios europeos.

¿De quien se trata?

Se trata de Pierre Deny, reconocido intérprete francés que falleció a los 69 años luego de enfrentar un severo cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Charcot. Según revelaron sus hijas a medios locales, el deterioro de salud del actor fue repentino y muy agresivo durante las últimas semanas, situación que conmocionó a sus seres queridos y compañeros de trabajo.

Muchos espectadores internacionales conocieron a Pierre Deny gracias a su participación en la exitosa serie Emily in Paris, donde interpretó a Louis de Léon, un influyente empresario del mundo del lujo y la moda. Su personaje estuvo relacionado con importantes tramas de negocios dentro de la ficción protagonizada por Lily Collins y apareció durante las temporadas más recientes del programa.

Antes de alcanzar notoriedad global en Netflix, Pierre Deny ya era una figura muy respetada en Francia por su amplia trayectoria televisiva iniciada en la década de los ochenta. Participó en exitosas producciones como Demain Nous Appartient, Une femme d'honneur, Camping Paradis y Fabio Montale, consolidándose como uno de los rostros más constantes y queridos de la televisión francesa.

'Emily in Paris' llega a su fin

La exitosa serie Emily in Paris llegará a su final tras seis temporadas, según confirmó recientemente Netflix. La noticia fue revelada mientras el elenco ya trabaja en las grabaciones de la sexta y última entrega. Las nuevas escenas comenzaron a filmarse esta semana y mostrarán a Emily Cooper recorriendo destinos como Grecia, Mónaco y Francia.

La protagonista volverá a vivir nuevas aventuras sentimentales y laborales antes de despedirse definitivamente de la historia que la convirtió en uno de los personajes más reconocidos de Netflix.

"Estamos de vuelta por última vez. Emily in Paris estará en Grecia, y por supuesto en Francia, para una última épica aventura. Vamos a hacer la temporada más increíblemente especial", escribió el creador de la serie.

Es así que, tras conocerse su fallecimiento, colegas y seguidores destacaron no solo su talento artístico, sino también su calidad humana y sensibilidad dentro y fuera de los sets de grabación. Mientras Emily in Paris continúa trabajando en su temporada final, la partida de Pierre Deny deja un vacío entre quienes crecieron viendo su carrera y admiraron su pasión por la actuación hasta el final.