Valentino revela que el 'colágeno' de Laura Spoya le hizo una propuesta y muestra chats: "Me invitó a...."

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tiktoker Valentino sorprendió al público tras revelar un inesperado acercamiento de Sebastián Gálvez, el hombre vinculado sentimentalmente con Laura Spoya. Todo ocurrió durante una reciente edición de 'La Manada', donde el creador de contenido contó detalles de conversaciones privadas que dejaron en shock a la exreina de belleza y generaron una ola de comentarios en redes sociales.

'Chibolo' de Laura Spoya habría invitado a salir a Valentino

La polémica comenzó cuando Valentino aseguró que Sebastián le escribió directamente por Instagram y, tiempo después, le propuso salir un jueves por la noche a un conocido bar ubicado en Miraflores. Según relató, el acercamiento no habría quedado en un simple saludo, ya que existieron varias conversaciones y mensajes posteriores que llamaron la atención de los presentes en el set.

"Él me había invitado un jueves para salir a misa (bar) por el parque Kenedy y no podía porque estaba cansada y hasta me insistió", dijo.

La reacción de Laura Spoya fue inmediata. La conductora quedó visiblemente afectada luego de que Valentino mostrara parte de los chats durante el programa. El ambiente pasó rápidamente de las bromas a la incomodidad, pues la modelo no esperaba descubrir frente a cámaras la cercanía que aparentemente existía entre ambos. Incluso, por momentos, lució confundida y desconcertada ante la situación.

"En este momento me encuentro descompuesta. Quiero pedir perdón a 'La Manada', pero necesito retirarme del set. Acabo de ver unos mensajes que me han desconfigurado el CPU", dijo la ex Miss Perú.

Reacción en redes sociales

El tema también provocó la intervención de Magaly Medina, quien no ocultó su sorpresa al observar la cantidad de mensajes y audios intercambiados entre Valentino y Sebastián Gálvez. La conductora dejó entrever que el vínculo parecía ir más allá de una conversación casual, alimentando aún más las especulaciones sobre el comportamiento del llamado 'colágeno' de Laura Spoya.

La revelación rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la naturaleza de la relación entre Valentino y Sebastián. Mientras algunos consideran que se trató de una simple invitación entre conocidos, otros creen que la situación podría generar tensión en la vida sentimental de Laura Spoya.

Es así que, la revelación de Valentino no solo dejó incómoda a Laura Spoya, sino que también abrió un nuevo debate en redes sobre la confianza y exposición pública en las relaciones. Mientras las especulaciones crecen, la polémica continúa alimentando el interés de los seguidores del espectáculo local.