Carlos Alcántara habla sobre sus salidas nocturnas y cómo le afectó su separación: "Es doloroso"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/05/2026
Carlos Alcántara ha vuelto a generar controversia al pronunciarse sobre su nueva soltería, sus constantes salidas nocturnas y cómo le afectó la separación con su esposa tras más de 30 años juntos. El actor aseguró que no fue un proceso fácil, ya que había formado una familia muy sólida, pero eso cambió de la noche a la mañana, haciendo que pierda estabilidad.
Carlos Alcántara defiende sus salidas nocturnas
El recordado 'Cachín' aseguró que muchas personas lo detienen en la calle para decirle "maestro", en alusión a que lo han visto constantemente rodeado de jovencitas en las discotecas, las cuales ahora frecuenta de forma esporádica. Sin embargo, indicó que él no se siente un "sabanero".
"No me siento maestro de nada, estoy en proceso. Siempre digo que tuve un proceso de aprendizaje", indicó.
En otro momento, fue cuestionado por hacer un espectáculo en la boda de su hijo, pero señaló que eso es parte de su personalidad y que en ningún momento quiso opacarlo a él o a la novia. "A mí me gusta bailar, siempre disfruto bailar donde vaya, en una discoteca o en una fiesta electrónica. Me gusta bailar y por eso me ven por ahí, pero no es todos los días como ustedes dicen", agregó.
Asimismo, arremetió contra las personas que lo critican por salir de fiesta a su edad, indicando que aún se siente joven y por eso lo hace. "En esta nueva etapa de mi vida estoy disfrutando de salir un poco, pero está mal visto que una persona mayor salga. Y me hacen comentarios de que debería estar en mi casa", dijo.
Finalmente, reveló que la separación con su esposa le afectó, ya que tenía una visión de familia que se derrumbó de la noche a la mañana. "Quiero un proceso después de haber vivido siempre con una persona a la que he amado mucho. Era una familia y esa se ha terminado, y de hecho que es doloroso", concluyó.
Laura Huarcayo chotea a Cachín
Después de haber sido vistos juntos en un concierto, Laura Huarcayo explicó que lo que los une es una amistad que nació desde hace años. Recordemos que los artistas coincidieron en 2011 en la conducción del espacio televisivo 'Lima y Limón'.
"Tenemos una amistad desde hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo y cosas nos ha pasado. Empezamos 'Lima y Limón, es muy grato compartir con 'Cachín' lo quiero mucho (...) somos amigos", manifestó.
Es así que, pese a las críticas por sus salidas nocturnas y su nueva etapa de soltero, Carlos Alcántara dejó en claro que intenta disfrutar la vida mientras atraviesa un proceso emocional complicado. El actor reconoció que el fin de su matrimonio le afectó profundamente, aunque ahora busca reencontrarse consigo mismo y recuperar estabilidad.