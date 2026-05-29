¿Olvidaron el ampay? Pedro Aquino y su esposa son captados juntos una vez más tras presunta infidelidad

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pedro Aquino vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, aunque esta vez no por su desempeño futbolístico, sino por la comentada reaparición pública junto a su esposa.

La pareja fue captada públicamente tras varias semanas de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial tras el escándalo de infidelidad y un comunicado anunciando su separación, pero las imágenes difundidas rápidamente encendieron nuevas dudas entre los usuarios en redes sociales.

Reaparecen juntos pero aplican la "Ley del hielo"

Pedro Aquino fue visto con su esposa Katherine Fernández en las calles de Miraflores. La pareja fue interceptada por las cámaras de 'Magaly TV: la firme', pero ambos evitaron responder si decidieron darse una nueva oportunidad tras el escándalo que sacudió su relación, la actitud distante y seria que mostraron no pasó desapercibida.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde muchos usuarios aseguraron que entre ambos se percibía "la ley del hielo". Incluso algunos comentarios señalaron que la pareja parecía "incómoda" o "forzada" frente al público.

La difusión del video generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores defendieron el derecho de la pareja a atravesar problemas personales lejos de las cámaras, otros cuestionaron la aparente tensión entre ambos.

Comunicado de Katherine Fernández

Tras conocerse la infidelidad del futbolista, Katherine Fernández publicó un comunicado que fue calificado como "muy empoderado", donde defendía que las mujeres deben valorarse y conocer su lugar.

Sin embargo, las imágenes recientes muestran a la pareja caminando juntos públicamente, lo que contradice el mensaje inicial que la esposa de Pedro Aquino coloco en sus redes sociales.

Esposa de Pedro Aquino pone fin a su relación.

Pedro Aquino evitó responder sobre su relación con Katherine Fernández

Las imágenes difundidas por el programa muestran a la pareja recorriendo Miraflores con aparente tranquilidad. No obstante, esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos desde el ampay protagonizado por Aquino con una joven conocida como "La Chocolatito".

Semanas atrás, también fueron captados compartiendo una salida en una salsoteca, situación que incrementó las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Hasta el momento, Pedro Aquino no se ha pronunciado sobre los rumores de crisis ni sobre los comentarios que surgieron tras su reciente aparición junto a su esposa. La pareja ha optado por mantener absoluta reserva respecto a su vida privada, pese a la constante atención mediática que reciben.

El futbolista tampoco ha realizado publicaciones recientes relacionadas con su relación sentimental, algo que para muchos seguidores ha incrementado las especulaciones alrededor de su matrimonio.