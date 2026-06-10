FIFA veta la camiseta de Haití y manda a cambiarla un día del Mundial: ¿Por qué fue?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El regreso de Haití a una Copa del Mundo después de más de medio siglo debía estar acompañado de un símbolo de orgullo nacional: una camiseta que evocaba la resiliencia y la historia del país caribeño. Sin embargo, a pocos días del inicio del torneo, la FIFA ordenó modificar el uniforme, desatando una polémica al sugerir que daba un mensaje político.

Un veto inesperado

La decisión sorprendió tanto a la Federación Haitiana de Fútbol como a la marca colombiana Saeta, encargada del diseño. El organismo internacional comunicó que el uniforme no podía ser utilizado en su versión original y debía ser alterado antes del debut del equipo en el Grupo C.

El punto de conflicto fue la ilustración de la Batalla de Vertières (1803) , combate decisivo contra las tropas napoleónicas que abrió el camino a la independencia de Haití.

Para la FIFA, incluir este símbolo histórico podía interpretarse como un mensaje político, lo que, según señaló la institución, contraviene sus normas de neutralidad en indumentaria. Aunque Saeta explicó que se trataba de un homenaje cultural y no de una declaración política, la entidad mantuvo su postura y exigió cambios inmediatos.

Defensa de la marca

La marca defendió su propuesta señalando que el diseño buscaba rendir tributo "a los hombres y mujeres que contribuyen todos los días al futuro de Haití". Los hinchas, por su parte, expresaron indignación en redes sociales, considerando que la FIFA confundió identidad cultural con propaganda política.

El episodio reavivó el debate sobre hasta dónde puede llegar la representación simbólica en el fútbol y si la neutralidad absoluta es realmente posible en un deporte que moviliza pasiones nacionales.

Haití vuelve a un Mundial tras 52 años de ausencia, compartiendo grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. La camiseta original había generado entusiasmo entre los aficionados, que veían en ella un recordatorio de la lucha por la independencia y un símbolo de orgullo colectivo. La modificación impuesta por la FIFA deja así un sabor amargo en la previa del torneo.

Cuestionamientos a la FIFA

La polémica se amplía cuando se observa la actuación reciente de la FIFA en otros frentes. Mientras veta una camiseta por considerar que transmite un mensaje político, no intervino en el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, deportado de Estados Unidos pese a contar con visado en regla.

Su ausencia en el Mundial fue consecuencia directa de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump, y dejó a Somalia sin representación en el arbitraje. La disyuntiva es clara: la FIFA se muestra estricta con símbolos culturales en una camiseta, pero no actúa frente a decisiones políticas que afectan directamente a la participación de un árbitro en el torneo.

En un Mundial que busca ser inclusivo y global, la entidad enfrenta críticas por aplicar criterios dispares. La polémica deja abierta la pregunta sobre qué entiende realmente la FIFA por neutralidad y hasta dónde está dispuesta a defenderla.