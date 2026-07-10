Magaly revela que se matriculó en el universidad para terminar su carrera: "He ejercido sin título"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al revelar que decidió regresar a la universidad para culminar la carrera de Periodismo, una meta que había dejado pendiente durante años. La conductora hizo el anuncio durante una conversación en su programa, donde explicó que finalmente dio el paso para obtener el título profesional que nunca llegó a completar.

¡Magaly regresa a clases!

La confesión surgió mientras conversaba con Beto Ortiz, quien se encuentra en la etapa final de sus estudios universitarios. Al escuchar la experiencia del periodista, Magaly contó que retomó ese objetivo personal tras postergarlo por largo tiempo. Según explicó, el avance académico de su colega terminó motivándola a concretar una decisión que venía evaluando desde hace varios años.

"Tú sabes que me he matriculado. Sí, me he copiado, sigo tu ejemplo. Hemos ejercido sin título y es lo único que nos han sacado en cara (...) Me tomó dos años pensarlo", explicó.

A diferencia de Ortiz, quien asiste regularmente a clases presenciales, la conductora optó por una modalidad virtual para compatibilizar sus estudios con las múltiples responsabilidades que mantiene al frente de su programa de televisión. Sin embargo, Beto la animó para que asista a las aulas como la mayoría de universitarios.

"Ay, qué aburrida. Interactúa, cómete el roche. Ya se acostumbraron a mi presencia. Ya pasé a ser una banca más. A nadie le interesa", expresó el también conductor.

La presentadora también dejó entrever que obtener el título representa una forma de cerrar un capítulo pendiente en su trayectoria. Durante décadas ejerció el periodismo y construyó una de las carreras más reconocidas de la televisión peruana, pero considera importante completar la formación académica que quedó inconclusa en su juventud.

La noticia fue recibida con entusiasmo por Beto Ortiz, quien destacó la importancia de finalizar los proyectos personales, especialmente aquellos relacionados con la educación. "Hay que terminar las cosas en la vida. No hay que dejar cosas inconclusas", concluyó.

Con esta decisión, Magaly Medina emprende una nueva etapa académica al matricularse para culminar la carrera de Periodismo, un objetivo que había postergado durante años. Inspirada por la experiencia de Beto Ortiz, la conductora optó por estudiar de manera virtual y espera completar su formación universitaria sin dejar de lado sus actividades profesionales.