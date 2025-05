Alejandra Baigorria tras ser tildada de 'alcahuete' tras conflicto entre Mario Irivarren y Vania: "Una ridiculez"

04/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria mostró su molestia por las acusaciones de ser la culpable del distanciamiento de Onelia Molina y Mario Irivarren tras la difusión del polémico video entre ella y el chico reality y que involucró a Vania Bludau. La esposa de Said Palao aseguró que nunca tuvo malas intenciones con las únicas dos palabras que tuvo con la 'Calavera Alegre' en su boda.

'Ale' Baigorria sobre polémica entre Vania, Onelia y Mario

La 'Gringa de Gamarra' decidió dar una breve pausa a su luna de miel con Said en Turquía para brindar una entrevista al programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca, a través de una videollamada. Alejandra Baigorria no dudó en dejar en claro que ella no tiene nada que ver con el problema sentimental que ahora afronta Mario Irivarren y Onelia Molina a raíz de que el chico reality reveló su deseo de contactar a su expareja para "cerrar ciclos".

Incluso, señaló que sería la única vez en pronunciarse sobre el tema, ya que estaba cansada de las acusaciones en su contra. En primer lugar, remarcó que solo se la escucha a ella decir dos palabras que "se malinterpretó" y que nunca fue su intención de que se generara un problema en medio de su boda, que esperaba sea el día más feliz de su vida.

"Han hecho toda una bola de algo que es tan simple como que yo estaba en mi boda y no quería que nadie se sienta mal, ni Onelia, ni Vania, ni Mario, ni nadie se sintiera incómodo, porque para mí eso era lo más importante, que todo el mundo la pase bien", señaló en un inicio.

Pero no todo quedó ahí, puesto que remarcó que su acercamiento con la actual pareja de Mario Irivarren fue genuina y si ahora se ven envueltos en problemas en su relación es un tema que únicamente debe ser resuelto por ellos.

"Entonces, ya dejemos un poco el drama con esa parte y ya es algo personal, entre ellos como pareja que tienen que resolver, y que, en verdad, yo no tengo nada que ver", agregó 'Ale' Baigorria.

Alejandra Baigorria cansada de ser tildada de 'alcahuete'

Seguidamente, la ahora esposa de Said Palao señaló que su "posición siempre será la misma con respecto a Onelia Molina: abrirle las puertas de su casa para conversar, para conocerse los cuatro. No tendría por qué cambiar". Asimismo, la hija de Verónica Alcalá recalcó que "no quería que pasen un momento difícil y cree que eso le jugó en contra".

"Yo creo que meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, al que más pueden chancar. Entonces dicen Alejandra fue la culpable, pero si lo analizan (...) me parece una ridiculez", sentenció.

De esta manera, Alejandra Baigorria rompió su silencio y contó cómo se sintió durante el encuentro con Mario Irivarren y Vania Bludau en su boda. Asimismo, pidió parar los ataques en su contra por el distanciamiento del chico reality con Onelia Molina.