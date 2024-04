Ale Venturo preocupada por grave enfemedad de sus hijas: "Tienen fiebre, no he dormido un solo segundo"

La empresaria Ale Venturo ha generado la preocupación de sus seguidores al contar que sus hijas están enfermas. La dueña de la Nevera Fit con toque está pasando malas noches debido a que sus dos pequeñas tienen mucha fiebre y están sometidas a un tratamiento con antibióticos para recuperarse lo antes posible posible.

Recordemos que la amiga de Natalie Vértiz tiene dos hijas; la primera es de su pasado compromiso y se llama Aria, y la segunda tiene poco más de un año y es fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. Ambas viven en una ambiente muy ameno y comparten varios momentos con su familia.

La pareja de Rodrigo Cuba contó que está pasando noches complicadas debido a que su hija mayor empezó a tener fiebre hace cinco días y aún no regula su temperatura. Agregado a ello, la menor de sus hijas también está en la misma situación, por lo que ella se ha visto en la necesidad de pasar noches en vela para cuidarlas.

"No puedo dormir de la preocupación por mis bebés, qué desesperante esta fiebre. Ni modo, pero quisiera sufrir yo el triple y no ellas. (...) No me suelta mi guguis y ni he dormido un segundo, pero no me importa, ellas primero siempre. Fiebrones de 39 y que no bajan", contó.