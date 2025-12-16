Alejandra Baigorria dará voz a dos personajes en la nueva película de Bob Esponja: "Voy por buen camino"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria cierra el 2025 con un nuevo reto profesional: su debut en el doblaje de voz para la nueva película del famoso dibujo animado Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados. La empresaria y figura mediática dará vida a dos personajes, 'Sirena Morada' y 'Señora Confundida', en la versión en español.

Ale Baigorria en nueva película de Bob Esponja

La propuesta para participar en la película le llegó directamente de Paramount Pictures, empresa que reconoció su trabajo constante y su proyección como figura pública.

"Incursionar en el doblaje ha sido una experiencia totalmente distinta a todo lo que he hecho. Me encantó darle vida a personajes que verán miles de familias. Ha sido un desafío salir de mi zona de confort y podrán verlo desde el 25 de diciembre, que es el estreno en Perú", comentó.

Alejandra Baigorria destacó que este nuevo paso forma parte de su filosofía de trabajo constante y de no conformarse.

"Siempre he creído en el trabajo constante y en no conformarme. El 2025 me ha demostrado que voy por buen camino, pero también que aún hay mucho por aprender", aseguró.

Para los interesados, el estreno de la película Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados está previsto para el 25 de diciembre en Perú, y los fans podrán disfrutar del doblaje de Alejandra Baigorria en sus dos personajes.

Alejandra Baigorria celebra un 2025 productivo

Además de su incursión en el mundo del doblaje, Baigorria señaló que el 2025 ha sido un año muy productivo a nivel personal y empresarial. Su línea de ropa ha crecido, sus emprendimientos se han fortalecido y esto la motiva a seguir innovando.

"El 2025 ha sido un muy buen año para mí, tanto a nivel personal como empresarial. Mi línea de ropa ha crecido, mis emprendimientos se han fortalecido, y eso me motiva a seguir innovando", añadió la influencer.

La 'Gringa de Gamarra' también se mostró optimista y lista para los desafíos que le esperan en el próximo año: "Sé que vendrán más retos, pero estoy preparada para afrontarlos con disciplina y pasión, pensando ya en todo lo que quiero construir de cara al 2026. Estoy feliz".

Con su participación en la nueva película animada de Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, Alejandra Baigorria suma un logro más a su trayectoria. Darle voz a 'Sirena Morada' y 'Señora Confundida' refleja su interés por explorar nuevos desafíos.