Flavia Laos sorprende al confirmar que abrirá el show de Nicky Jam en Guatemala: "Estoy feliz, lo admiro mucho"

La actriz y cantante peruana Flavia Laos anunció en sus redes sociales que será la telonera oficial del concierto de Nicky Jam en Guatemala, programado para el 31 de enero de 2026. La noticia emocionó a sus fans y marca un paso importante en su carrera.

Flavia Laos no pudo ocultar su entusiasmo al revelar a través de su Instagram que cumplirá uno de sus grandes sueños: abrir el concierto del cantante puertorriqueño Nicky Jam durante su 'World Tour' en Guatemala.

"Chicos, ando demasiado feliz. Ya les puedo revelar que voy a abrirle el concierto a Nicky Jam en su 'World Tour', el 31 de enero de 2026. Eso es una locura, gente, porque ustedes no saben cómo yo lo admiro", escribió la artista.

La cantante y actriz destacó la trayectoria de Nicky Jam, a quien considera un ídolo del género urbano y una referencia musical que siempre ha admirado.

"He crecido escuchando su música y que pueda abrirle a un artista tan grande, encima en otro país, de verdad es de locos. Cuando me contaron, de verdad que me tuvieron que agarrar para que no me desmaye. Súper contenta", añadió.

Flavia Laos y su invitación a sus fans

Además de revelar la noticia, Flavia Laos aprovechó para invitar a sus seguidores guatemaltecos a adquirir sus entradas cuanto antes. La artista prometió que preparará un 'supershow' que esté a la altura de Nicky Jam y haga vibrar a todos los fans del cantante de reguetón.

"Le abrimos a Nicky Jam en Guatemala este 31 de enero. Abrir el show de un artista que admiro desde siempre, en un país que no es el mío, es un regalo inmenso de la vida. Ustedes son parte de cada logro, estoy feliz y agradecida. Esto recién comienza", agregó.

Flavio Laos en polémica por nuevo tema

La noticia de su participación internacional llegó justo cuando algunos usuarios comentaban y criticaban su último tema urbano, "Bla, bla, bla".

En redes surgieron dudas sobre si la voz era realmente de Flavia Laos o si se había abusado del autotune. Ante la polémica, la ex del Pato Parodi aclaró rápido: "Es mi voz, solo no me has escuchado frontear".

Flavia Laos sorprendió al confirmar que abrirá el show de Nicky Jam en Guatemala, un momento que refleja tanto su admiración por el cantante como el crecimiento de su carrera musical.