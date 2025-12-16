Ate: Joven muere atropellado cuando iba a un intercambio de regalos y conductor se da a la fuga

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatal accidente ocurrió en Ate y ha causado profunda indignación entre familiares y vecinos de la zona. Un joven murió atropellado cuando iba camino a un intercambio de regalos, y el conductor responsable escapó del lugar sin brindarle ayuda.

Salía de trabajar y nunca llegó a casa

La noche del 15 de diciembre terminó en tragedia en el distrito de Ate. Erick Muñoz Quispe, un joven de 23 años, perdió la vida luego de ser atropellado cuando salía de su centro de labores, ubicado en el Centro Comercial de Puruchuco.

🔴🔵Una noche común terminó de la peor manera en Ate. Un joven murió atropellado cuando se dirigía a un intercambio de regalos y el conductor responsable se dio a la fuga tras el accidente.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/m6KlD1a7sH — Exitosa Noticias (@exitosape) December 16, 2025

El hecho ocurrió en la avenida Javier Prado Este, una de las vías más transitadas de la zona, donde a diario circulan decenas de vehículos y peatones.

Erick Muñoz Quispe había terminado su turno en un restaurante de comida rápida y se dirigía a su vivienda. Según sus familiares, tenía planeado descansar un momento y luego asistir a un intercambio de regalos con sus compañeros de trabajo.

Lamentablemente, nunca llegó a casa. El joven fue embestido por un vehículo cuyo conductor no solo provocó el accidente, sino que se dio a la fuga, dejándolo tendido en plena vía pública. Minutos después, Erick Muñoz Quispe falleció producto de la gravedad de las heridas.

Los familiares cuestionan duramente la actitud del conductor, quien pudo auxiliar a Erick y llevarlo a un centro de salud, pero optó por escapar. "Lo ha dejado tirado como un animal y se ha dado a la fuga", expresó uno de los tíos, visiblemente destrozado.

Víctima estaba por terminar su carrera

Erick Muñoz Quispe era estudiante de ingeniería industrial y estaba en la etapa final de su carrera. Además, combinaba sus estudios con el trabajo y el deporte, algo que sus familiares y compañeros destacan con orgullo y dolor.

Hasta el lugar llegaron tíos, amigos y compañeros de trabajo, quienes no podían creer lo sucedido. Visiblemente afectados, contaron cómo se enteraron de la noticia.

Una familiar relató que se preocupó al no recibir respuesta de Erick y que, al insistir con las llamadas, fue un policía quien contestó el celular y le pidió que se acercara al lugar. "Yo pensé que era algo leve, no me esperé esto", señaló entre lágrimas.

Investigación en marcha

La Policía Nacional llegó a la zona para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se continuarán con las diligencias de ley.

Las cámaras de seguridad del sector serán fundamentales para identificar al conductor y al vehículo que se dio a la fuga. Según la información preliminar, el auto habría huido en dirección oeste, rumbo al Estadio Monumental.

Hoy, en Ate, una familia llora la muerte de un joven trabajador, estudiante y deportista, que perdió la vida atropellado cuando iba a un intercambio de regalos. El conductor responsable se dio a la fuga y ahora la familia espera justicia.