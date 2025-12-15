15/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El famoso cantante Roberto Carlos preocupó a sus seguidores tras darse a conocer que sufrió un aparatoso accidente en plena grabación en un programa de televisión por Navidad. Esto se sabe sobre su estado de salud tras ser hospitalizado.

Roberto Carlos se accidentó en Brasil

Diciembre es uno de los meses más esperados por todos donde no solo las personas realizan sus compartir por Navidad, sino que distintos artistas no dudan en lanzar especiales por esta importante fecha. Uno de ellos fue el artista brasileño Roberto Carlos, de 83 años, quien grababa un programa de televisión en la madrugada del domingo en la ciudad de Gramado.

De acuerdo a los primeros reportes, el intérprete de 'Amigo' y 'Lady Laura' se encontraba grabando el tradicional especial navideño de Globo TV hasta que, de pronto, el Cadillac conducido por Roberto Carlos sufrió una falla en el sistema de frenos mientras subía una ladera, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

Esto hizo que el auto descendiera marcha atrás y colisionara contra tres vehículos del equipo técnico antes de impactar contra un árbol en el lugar. Debido al incidente, el cantante fue trasladado, junto a otras personas de su equipo, hasta un hospital cercano como medida preventiva, de acuerdo con la información difundida por la propia televisora brasileña.

Cantante fue hospitalizado de emergencia

La empresa televisiva Globo TV anunció que el accidente fue de menor gravedad, pero hospitalizaron al artista siguiendo los protocolos habituales en ese tipo de situaciones. Tras la preocupación generada entre los fans, el equipo de Roberto Carlos aclaró que el intérprete se encuentra estable y fue dado de alta.

"Nos gustaría informarles que, durante la filmación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un pequeño accidente automovilístico. (...) Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien", señalaron sobre la condición de 'El rey de la música latina'.

Con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantautor es considerado un ícono de la MPB (música popular brasileña) y la balada romántica en Brasil y toda América Latina. Roberto Carlos tenía programados dos conciertos para este domingo y lunes en Río de Janeiro, los cuales fueron suspendidos, según se informó en su sitio web oficial.

Tras el reporte, se informó que Roberto Carlos resultó sin lesiones tras verse involucrado en un accidente mientras conducía su Cadillac durante la grabación de un programa televisivo en Brasil por Navidad.