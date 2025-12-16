Familia busca desesperadamente a niña de 14 años desaparecida desde hace dos días en SJL

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La familia de Brittany Stacy Bardales Lizana vive horas de angustia. La adolescente de 14 años desapareció el domingo 14 de diciembre y, por segundo día consecutivo, sus padres piden apoyo urgente de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero.

Buscan a niña de 14 años desaparecida en SJL

La preocupación crece con el paso de las horas. Brittany Bardales Lizana fue vista por última vez el domingo 14 de diciembre y desde entonces no ha regresado a casa.

Su familia señala que la desaparición podría estar relacionada con una amistad que la menor mantenía con un joven de 22 años, situación que había generado tensiones en el entorno familiar.

Según contó la madre de la menor, Brittany Stacy Bardales Lizana había tenido una serie de conflictos familiares debido a su cercanía con un joven identificado como Gerardo, de 22 años, con quien se le había prohibido mantener contacto.

Pese a ello, la adolescente habría continuado comunicándose con él, lo que hoy genera mayor preocupación en la familia.

"Ella tenía una especie de contacto con un joven, se llama Gerardo, él tiene 22 años. Es como una amistad o un apego que ella tiene", relató la madre.

Sin embargo, también aclaró que el joven ya no se encuentra en el país. "Tengo la certeza de que ella no está con él porque hace cinco días este chico ha sido enviado a Chile", afirmó.

La mujer explicó que, en el colegio, compañeros y profesores también habrían notado cambios en la conducta de Brittany Stacy Bardales Lizana días antes de su desaparición.

"Los compañeros me comentan que hace una semana ella estaba distinta, tenía sueño, no copiaba las clases y el profesor tenía que levantarla", señaló.

Temen que niña de 14 años intente salir del país

Uno de los mayores miedos de la familia es que la adolescente intente salir del Perú para reencontrarse con el joven que ahora se encuentra en Chile. Según la madre, Brittany Stacy Bardales Lizana habría intentado comunicarse con él usando el celular de una amiga.

"Sé que se ha tratado de contactar por el celular de una amiga, llamándolo, pero como está fuera del país no entran las llamadas, solo los mensajes de WhatsApp", explicó.

La incertidumbre es total. "Yo no sé si ella ya sabe que este chico no está en el país y tenga en mente salir por las fronteras o algo", agregó, visiblemente afectada. Por ello, la familia pidió apoyo directo a las autoridades.

"Es una menor de 14 años y yo estoy desesperada, muy desesperada, porque es la segunda noche que mi hija no regresa a casa", expresó la madre, solicitando que se refuercen los controles, especialmente en las fronteras.

Dónde fue vista por última vez

Brittany Bardales Lizana fue vista por última vez en el paradero 15 de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho. Vestía una casaca negra, pantalón negro y un polo azul. Además, llevaba una mochila negra.

