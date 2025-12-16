Empresario admite que el show de Christian Cueva y Pamela Franco fue un fracaso pese a inversión de S/30.000

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a mostrarse más unidos que nunca y recorrer el país con su llamado Tour Cervecero, Christian Cueva y Pamela Franco no habrían tenido el éxito esperado en una de sus recientes presentaciones. Un empresario reveló que el show que ofrecieron en Chiclayo no fue rentable, a pesar de haber invertido S/30.000 para contar con la pareja.

Show de Cueva y Pamela Franco fue un fracaso

Pamela Franco y Christian Cueva atraviesan una etapa en la que no solo comparten su relación sentimental, sino también escenarios.

Desde que el futbolista dejó el club Emelec de Ecuador, se le ha visto acompañando a la cantante de cumbia en diversas presentaciones, apostando juntos por un nuevo proyecto artístico. Sin embargo, no todo habría salido como lo esperaban.

En el programa Magaly TV, La Firme del 15 de diciembre, el empresario Raúl Flores sorprendió al confesar que el espectáculo que ofrecieron Pamela Franco y Christian Cueva el sábado 13 de diciembre en Chiclayo fue un fracaso total.

Según reveló, la inversión para llevarlos a su discoteca ascendió a S/30.000, monto que no logró recuperar.

Durante la entrevista, el reportero del programa fue directo al preguntarle si el evento había sido rentable tras el alto pago realizado. "¿Y fue rentable el show?", consultó el periodista.

La respuesta del empresario Raúl Flores no dejó espacio para dudas: "La verdad que no, amigo, ni para recuperar", afirmó, dejando en claro que el resultado económico fue negativo.

Christian Cueva explota contra la prensa

Días después, la pareja volvió a estar en el centro de la atención tras una presentación en San Martín de Porres. En esa ocasión, Christian Cueva se mostró distante frente a la prensa y evitó brindar declaraciones. Incluso, rechazó la cercanía de reporteros y cámaras.

En un primer contacto, lanzó una frase irónica al notar el micrófono de una periodista de América Hoy: "Este micro no lo quiero", expresó, dejando en evidencia su incomodidad.

Luego, el futbolista cuestionó la forma en la que se le realizan las entrevistas y pidió respeto por su vida privada.

"Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca", manifestó.

Así, mientras Pamela Franco y Christian Cueva continúan mostrándose juntos en los escenarios con su Tour Cervecero, un empresario ya admitió que el show de ambos fue un fracaso pese a la inversión de S/30.000.