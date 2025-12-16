Sergio George confiesa que Yahaira Plasencia lo dejó plantado en una cita: "Me molestó un poquito"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El productor musical Sergio George sorprendió al contar un episodio poco conocido con Yahaira Plasencia. Durante una entrevista televisiva, reveló que la salsera lo dejó plantado en una cita pactada en Miami, un momento que le incomodó.

La cita que nunca se dio en Miami

Sergio George fue uno de los invitados al programa América Hoy, donde respondió sobre un presunto desplante de Yahaira Plasencia.

El reconocido productor admitió que la cantante lo dejó "plantado" en una cita que ambos habían coordinado, un hecho que, según se comentó en su momento, habría influido en decisiones posteriores relacionadas a sus eventos musicales.

Todo ocurrió antes de uno de los eventos más ambiciosos de Sergio George en Estados Unidos. Según explicó en el magazine matutino, la cita con Yahaira Plasencia estaba pactada para compartir una cena en un restaurante de pastas en Miami.

Sin embargo, la cantante no llegó. "Me molestó un poquito", reconoció Sergio George frente a Janet Barboza al referirse a lo ocurrido.

El productor explicó que la situación se dio antes de su festival ¡Ataca Sergio! All Stars Concert en el Kaseya Center, evento al que finalmente Yahaira Plasencia no fue convocada.

Pese a la incomodidad inicial, Sergio George dejó claro que no se trató de un conflicto mayor. "Yo estoy en este negocio muchos años y me han dejado plantado mucha gente", afirmó en televisión, minimizando el episodio.

La versión de Yahaira Plasencia

El programa también recordó declaraciones previas de Yahaira Plasencia sobre este mismo tema. En su momento, la salsera explicó que la cita era una cena pactada en Miami, pero que no llegó a asistir porque se encontraba con sus padres y se le hizo tarde.

"Yo creo que de repente le incomodó eso", señaló la cantante en aquella oportunidad, dejando entrever que no hubo mala intención de su parte, sino un inconveniente personal que se salió de control.

¿Por qué no fue invitada a su evento?

Además de hablar del desplante, Sergio George aclaró por qué Yahaira Plasencia no fue incluida en su nuevo evento ¡Ataca Sergio! Christmas Bash, que se realizará el próximo 21 de diciembre en Barranco Bar.

El productor explicó que consideró "incorrecto" convocarla luego de que no estuviera presente en su primer evento en Miami.

Sin embargo, esa no fue la única razón. El propio George reveló un segundo motivo que hasta ahora no había hecho público.

"Quería también darle chance a otra gente del Perú", explicó, señalando que su intención era abrir espacios a otros talentos nacionales.

De esta manera, Sergio George cerró cualquier especulación alrededor del tema, dejando claro que el episodio en el que Yahaira Plasencia lo dejó plantado en una cita fue incómodo, pero no pasó a mayores.