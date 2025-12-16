RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lesly Águila confiesa que su padre la llevó al casting de Corazón Serrano sin decirle: "A mi no me gustaba cantar"

La cantante Lesly Águila sorprendió al revelar que su padre decidió inscribirla al casting de Corazón Serrano sin consultarle. Ella confesó que no quería ir, pero terminó agradecida.

16/12/2025

Lesly Águila ha demostrado tener un talento innato que la convirtió en una figura emblemática de Corazón Serrano. Durante la última edición del podcast La Linares, la cantante reveló cómo su padre fue clave para impulsarla en el mundo artístico, llevándola incluso al casting de su actual agrupación sin que ella lo supiera.

Los primeros pasos gracias a su padre

La intérprete de 'Se me ha perdido un corazón' contó que desde los siete años soñaba con estar sobre los escenarios, aunque su primer amor era la danza

"A mí me gustaba mucho bailar, o sea, me encantaba bailar. Y yo quería ser bailarina, así de las que se ponen sus ropas chiquitas. Yo quería ser una Agua Bella, moviendo las caderas", recordó con picardía durante su entrevista con Verónica Linares.

Sin embargo, su camino hacia el canto comenzó gracias a su padre, Reynaldi Águila, quien, a pesar de no haber estudiado música formalmente, siempre tuvo un gran oído musical

"Yo estaba barriendo y mi papá me dice: 'Hijita, a ver, sigue la canción. Parece que te sale. Ah, no, tú vas a ser cantante'", narró Lesly, recordando cómo al principio se mostraba tímida y escéptica: "No papi, qué vergüenza".

Su padre se comprometió con su formación artística desde temprana edad, buscando discos de karaoke para que pudiera practicar y recorriendo barrios para inscribirla en presentaciones locales sin que ella supiera

"Él hacía el trato y yo no sabía nada", confesó Lesly Águila con una sonrisa, mostrando la dedicación y amor que siempre la acompañó.

El casting sorpresa que cambió su vida

El momento más decisivo llegó a los 15 años, cuando su padre la inscribió en el casting de Corazón Serrano sin avisarle. "Yo ni sabía que me había inscrito. Me sacaron del colegio durante el recreo. Lloré porque no quería ir", relató la cantante. 

Su temor era que los demás se burlaran o incluso le lanzaran tomates, algo que hoy recuerda entre risas y nostalgia.

Poco a poco, Lesly Águila se fue adaptando al mundo del canto, descubriendo que su pasión era inseparable de su vida. "Hoy en día no puedo dejar de cantar, porque cantar es mi vida, ese mi mundo, es mi fuente de ingreso", afirmó. 

Gracias a su éxito, la cantante ha logrado mejorar la calidad de vida de su familia, cumpliendo uno de sus sueños más grandes: construir una casa para sus padres.

Con esta confesión, Lesly Águila demuestra cómo el apoyo incondicional de su padre fue fundamental para convertirse en la artista que es hoy, y cómo aquel casting al que fue llevada sin aviso terminó siendo el primer gran paso de su brillante carrera en Corazón Serrano.

