Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo logrando llevarse S/50 mil: "¿Por qué te llevas toda nuestra plata?"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último domingo 14 de diciembre se emitió la segunda parte de la participación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad con un final inesperado y de los más comentados del programa televisivo.

Se llevó el premio

En la última pregunta, aquella que definía si se llevaba o no los 50 mil soles, sumado a la respuesta a la interrogante, tocó una fibra muy íntima que conectó con su historia personal y su maternidad.

La tensión se sintió en el set cuando llegó la pregunta decisiva. Luego de superar diferentes preguntas cargadas de polémica sobre su matrimonio con Jackson, Beto Ortíz finalmente hizo la consulta final: "Tilsa, ¿amas a Miguelón?", refiriéndose a Miguel Hidalgo, su expareja y padre de sus dos hijos.

La música instrumental acompañó el silencio previo a su respuesta, resaltando la tensión de ese instante. La conductora no dudó y firme respondió "Sí". La música sonó nuevamente mientras los presentes esperaban el veredicto: "La respuesta es... Verdad". El estudio explotó con diferentes reacciones, risas, aplausos y comentarios irónicos, sellando la victoria de la modelo y la obtención del gran premio.

Ortiz no dejó pasar al momento y fiel a su estilo lo teatralizó pidiendo la "música del meme mexicano", música romántica, y bromeó con que siempre el programa terminaba como una telenovela cuando Tilsa se presentaba en el sillón rojo. "Siempre tenemos que terminar en una telenovela contigo. ¿Por qué eres así?", le dijo mientras le daba la mano para que se pusiera de pie. A lo que Tilsa, naturalmente y entre risas respondió: "Así son mis historias".

Asegura no mentir

Continuaron bromeando y Ortiz incluso comentó que, ganara o perdiera, la música romántica estaba asegurada y no dudo en intentar molestar pícaramente a la modelo por ganar el premio: "¿Por qué te llevas toda nuestra plata?". A lo que Tilsa, lejos de enojarse, respondió con una frase que resumen su paso por el programa: "Porque no miento".

Señaló tener "mil defectos" pero pese a ello, no miente. La afirmación se la celebró el conductor quien reconoció la coherencia de su historia a lo largo de ambos programas.

Pero el momento más delicado llegó cuando Beto consulta lo que los espectadores pensaban: "O sea que mientras ha estado con Jackson, seguías amando a Miguelón". Tilsa no negó la afirmación pero señaló: "Bueno pero lo amo de..." empezaba a decir cuando el conductor completo la frase: "De otra manera".

Es así como Tilsa Lozano reveló amar a Miguel Hidalgo, como parte de su última pregunta en el Valor de la Verdad, ganando así el premio mayor, los 50 mil soles.