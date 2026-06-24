24/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente se registró en Junín. El auto donde viajaba la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé junto a su familia se despistó y cayó al río Perené. Su esposo fue encontrado sin vida después de varias horas de búsqueda.

Cantante folclórica sufre aparatoso accidente

Una madrugada vestida de luto y dolor sacudió a la Selva Central del país. La reconocida y querida intérprete folclórica, Meliza Carlos Salomé, natural del distrito de Marco (Jauja), sufrió un aparatoso accidente de tránsito junto a su familia en la carretera Marginal de la Selva.

De acuerdo a los últimos reportes, el fatídico siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. del martes 23 de junio, precisamente en el sector conocido como Belén Pucharini, en el tramo vial que conecta a las localidades de Yurinaki y Santa Ana.

El automóvil donde viajaba la artista junto a su familia con destino a la ciudad de Mazamari para una presentación estelar como parte de las festividades tradicionales por la 'Fiesta de San Juan', terminó despistándose y cayendo al río Perené, por causas aún desconocidas y que vienen siendo materia de investigación de la policía de la región.

Esposo de cantante folclórica muere tras caída de auto al río

Al tener conocimiento de la emergencia, efectivos del Serenazgo de Perené, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Compañía de Bomberos y brigadas de rescate locales se movilizaron de inmediato, iniciando una titánica labor de salvamiento en la accidentada geografía donde el auto de la artista conocida como "La Voz Cautivadora" cayó a un profundo abismo de aproximadamente 80 metros, dando múltiples vueltas de campana.

El fuerte impacto provocó escenas de dolor y desesperación. Lamentablemente, el accidente dejó a la cantante folclórica Meliza Carlos Salomé gravemente herida, así como los otros ocupantes en el vehículo, quienes fueron trasladados a puesto de salud de Yurinaki.

Las autoridades también precisaron que el esposo de la artista, identificado como Hayden Barzola Hilario (29 años), fue arrastrado por el torrente y después de intensas labores de búsqueda a varios kilómetros, fue hallado sin vida. Según precisaron, era un destacado músico que ejecutaba el saxo en la prestigiosa orquesta 'Real Perú de Jauja' y acompañaba incondicionalmente a su pareja en cada una de sus presentaciones.

Investigan causas del accidente en Junín: Auto se despistó

La noticia ha provocado una profunda consternación tanto en la provincia de Jauja como en toda la comunidad artística del centro del país. El distrito de Marco llora la pérdida de un joven talento de la música y se mantiene en vilo por la salud de su digna representante folclórica Meliza Carlos Salomé.

Las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al accidente en la carretera de Chanchamayo.

Una vez más una carretera del país se convierte en escenario de una tragedia. Según se reportó, Meliza Carlos Salomé, popular cantante folclórica, su hijo y su hermano sobrevivieron luego de que su auto cayera al río Perené, pero, desafortunadamente, su esposo murió.