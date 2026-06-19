¡Se agranda la familia! Querida cantante de cumbia sorprende a todos al anunciar embarazo tras misteriosa ausencia

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida figura de la música tropical ha sorprendido a sus miles de seguidores al revelar una noticia muy especial. Tras varios días de silencio absoluto en redes sociales, la joven artista confirmó oficialmente que se convertirá en madre por segunda vez muy pronto ahora.

El emotivo anuncio que paralizó las redes sociales

La intérprete decidió romper el silencio mediante un video compartido en sus cuentas oficiales. Allí explicó el motivo de su prolongada ausencia en eventos y conciertos, dejando claro que su prioridad absoluta en este momento es su bienestar personal y el de su bebé siempre.

Según la información compartida por la artista, esta nueva etapa ha llegado a su vida como una verdadera bendición. Sus seguidores han reaccionado con cientos de mensajes cargados de buenos deseos, celebrando la llegada de este nuevo integrante a su querida familia musical peruana.

"Voy a ser mamá por segunda vez y para mí es una bendición que recibo con muchísimo amor", publico.

Este mensaje conmovió a sus fanáticos, quienes sospechaban sobre su estado debido a su repentina desaparición pública. La joven de 21 años expresó sentirse muy feliz por este acontecimiento, el cual ha transformado por completo su rutina diaria y sus planes futuros este año.

Impacto en su trayectoria musical y futuro cercano

Ante esta noticia, la cantante explicó que ha tomado decisiones drásticas sobre su futuro inmediato. Por esta razón, se alejará de los escenarios y de los compromisos adquiridos con su orquesta, priorizando así su salud y la tranquilidad necesaria durante su proceso de gestación constante.

La joven aseguró que esta medida no significa un retiro definitivo de los escenarios. Por el contrario, lo ve como un descanso necesario para dedicarle el tiempo suficiente a su segundo hijo, prometiendo a sus seguidores que pronto volverá a cantar para ellos siempre.

"He decidido hacer una pausa en mi carrera artística para dedicarme por completo a esta nueva etapa de mi vida. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto, agradeciendo siempre el apoyo incondicional que me brindan en cada paso dado en música", declaró.

Aclaración de la cantante.

De esta manera, la artista pone en pausa su actividad laboral para enfocarse en la maternidad. La noticia ha causado gran revuelo en la industria musical, donde es muy querida por su talento y carisma, recibiendo apoyo constante de sus colegas del medio artístico.

La cantante de cumbia confirma su segundo embarazo y emprende una pausa en su carrera profesional para cuidar su salud. La artista espera que sus seguidores comprendan este cambio de vida mientras se prepara para recibir a su nuevo y muy esperado hijo pronto.