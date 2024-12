Alejandra Baigorria se pronuncia tras polémica protagonizada por su madre: "Deberían centrarse en mí"

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura pública, se pronunció sobre el incidente en el que se vio involucrada su madre, Verónica Alcalá. El hecho ocurrió en una pollería, donde Alcalá fue captada enfrentándose a un mesero y protagonizando un altercado que requirió la intervención de las autoridades.

La modelo dejó clara su postura al respecto, enfatizando que la atención mediática debe centrarse en ella y no en su entorno familiar.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

La polémica generó una amplia cobertura mediática, situación que incomodó a la empresaria. Baigorria expresó que entiende el interés de la prensa, pero considera que el foco no debe estar en los errores de sus familiares.

"La famosa soy yo, deberían centrarse en mí, pero la verdad en este país no está regulado, es algo con lo que tengo que lidiar", manifestó la empresaria.

La relación entre Alejandra Baigorria y su madre ha sido objeto de especulaciones en el pasado, especialmente tras los rumores de un distanciamiento por el apoyo de la empresaria hacia su padre, Sergio Baigorria. Sin embargo, ambas lograron superar dichas diferencias, lo que refuerza el compromiso de Alejandra de manejar los asuntos familiares con discreción.

"No soy quién para juzgar a nadie, menos a mi familia", afirmó.

La empresaria también reflexionó sobre la importancia de normalizar los problemas familiares, destacando que ninguna familia es perfecta.

"Simplemente, estoy tranquila, estoy contenta y bueno, son cosas que todas las familias del Perú viven. Decir que mi vida o mi familia es perfecta sería mentirnos", expresó en declaraciones con América Espectáculos.

¿Qué dijo Magaly sobre la polémica?

Por otro lado, la conductora de televisión Magaly Medina criticó las acciones de Verónica Alcalá, señalando que el comportamiento de la madre de Baigorria puede afectar la imagen pública de su hija.

Según Medina, la notoriedad del caso se debe a su vínculo con la figura mediática que representa Alejandra. "Si no fuera la madre de Alejandra, probablemente esto no tendría tanto interés", apuntó Medina, quien destacó el reto que enfrentan los personajes públicos al manejar situaciones familiares controversiales.



A pesar de la controversia, Alejandra Baigorria ha reafirmado su compromiso de proteger la privacidad de su familia y mantener una relación saludable con su madre. La empresaria dejó claro que situaciones como esta no afectarán su vida personal ni profesional, porque asegura que se acerca su boda y está en los preparativos.