Alessa Wichtel, novia de Aldo Corzo, cuenta por primera vez cómo nació su historia de amor

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alessa Wichtel, novia de Aldo Corzo, contó cómo nació su historia de amor con el jugador de la 'U'. En la entrevista, la actriz detalló cómo se conocieron, qué la conquistó y cómo han construido una relación sólida basada en valores y apoyo mutuo.

La historia de amor entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo

La historia entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo comenzó de manera natural, marcada por una conexión que ambos sintieron desde el primer momento. Aunque el acercamiento inició de forma discreta, la actriz asegura que hubo una química especial desde las primeras conversaciones.

Según contó en Trome, más allá del entorno en el que se conocieron, lo que realmente llamó su atención fue la personalidad del futbolista de Universitario.

"Lo que más me enamoró de él fueron nuestras conversaciones. Conectamos mucho en los valores, en la fe en Dios, y lo que más me enamoró fue su corazón", señaló, dejando en claro que la relación fue creciendo sobre una base sólida.

Además, Alessa Wichtel también destacó un aspecto del deportista: su forma de bailar. Sin embargo, dejó en claro que ese no fue el factor determinante en su historia de amor, sino la conexión emocional que construyeron desde el inicio.

Alessa Wichtel elogia a Aldo Corzo y su apoyo constante

Con el tiempo, Alessa Wichtel y Aldo Corzo se han vuelto más unidos que nunca. A pesar de que los dos viven a mil por sus trabajos, la actriz contó que han sabido acomodarse a sus horarios para no descuidarse y seguir firmes como pareja.

"Hemos encontrado mucho entendimiento, a pesar de que tenemos carreras distintas y donde hay mucho sacrificio. Los horarios de ambos son intensos, pero nos comprendemos", explicó.

Asimismo, la actriz no dudó en elogiar al futbolista, a quien describió como una persona "sabia y centrada", además de destacar su constante apoyo en su carrera artística.

"Respeta mucho mi trabajo, me apoya, celebra y hasta me ayuda a pasar letra. Es un gran compañero que sabe estar ahí en los momentos importantes", comentó.

Alessa Wichtel habla sobre un posible boda con Aldo Corzo

Consultada sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación, Alessa Wichtel fue clara al señalar que todo tiene su momento. Sin apresurar decisiones, dejó en claro que confía en el proceso que vive junto al futbolista.

"Creo que todo llega en el momento indicado. He sido criada de manera tradicional y cuando llegue el momento se dará", afirmó.

Así, Alessa Wichtel, novia de Aldo Corzo, contó cómo nació su historia de amor, destacando la conexión emocional, el apoyo mutuo y la forma en que han construido una relación basada en valores, que continúa fortaleciéndose con el tiempo.