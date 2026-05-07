Pamela Franco DEJA EN SHOCK al dudar en un futuro junto a Christian Cueva: "No ha pasado la página"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva perdura, pese a que en sus inicios estuvo plagada de críticas, así lo evidencian ambos en las redes sociales con publicaciones románticas. Sin embargo, la cantante de cumbia ha dejado en shock al admitir que se encuentra enfocada en sus metas y ha dudado en un futuro al lado del mediático futbolista.

No piensa en un futuro con 'Aladino'

¿Crisis en su relación? La intérprete de 'Dile la verdad' ha brindado una reciente entrevista a un medio local en el que ha causado sorpresa al confesar que no piensa en un futuro sólido al lado de su actual pareja 'Cuevita'.

En dicho diálogo, la artista oriunda de Chimbote abrió su corazón y por primera vez sostuvo que vive el día a día y que su objetivo principal es lograr las metas que se viene trazando en la vida, antes de ilusionarse con algo que deja entrever no se siente segura aún.

"Como pareja no sueño. Sueño con mis metas, con todos los proyectos que quiero hacer y decreto que los haré, pero como pareja siento que las personas nos encontramos día a día nos encontramos, con nuestras demostraciones de amor, que se ven reflejadas en los hechos. No puedo pensar en un futuro cuando el presente todavía no está sólido, sobre todo él, porque no ha pasado la página del todo", sostuvo.

En ese sentido, Franco señaló que los problemas personales que aún no ha resuelto 'Aladino' les ha traido consecuencias, tema que ya lo han conversado. "´Él ha dejado avanzar muchas cosas en su cabeza", subrayó en conversación con Trome.

Habla de la posibilidad de tener hijos con Cueva

En otro momento de la conversación se abordó el tema de la posibilidad de tener hijos con el jugador de Juan Pablo II College. Sobre ello aseguró que sí quisiera tener otro primogénito, no obstante, consideró que para ella "las circunstancias son muy difíciles".

Bajo esa premisa, añadió que ha sido un tema que ha abordado con el exvolante de la selección peruana, pero remarcó que sí le gustaría concebir un bebé. De otro lado, dejó en claro que su pareja no es de tomar constantemente alcohol y subrayó "ni siquiera toma".

Aunque no se sabe si la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva atraviesa por una crisis, una reciente confesión de la cantante de cumbia ha dejado en shock en la que ha dudado en un futuro junto al actual jugador de Juan Pablo II lo que deslizaría dicha posibilidad.