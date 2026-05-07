Melissa Klug comparte dolorosos mensajes tras post reflexivo de Jesús Barco: "Manipulador disfrazado de víctima"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Jesús Barco vuelven a estar en el ojo de la tormenta, debido a que ambos han lanzado peculiares mensajes que evidenciarían una crisis sentimental o familiar. El primero en pronunciarse fue el futbolista, mientras la empresaria esperó unas horas más para compartir dolorosos mensajes que hablan sobre la unión familiar, el soltar a personas que ya no suman en la vida y los cambios que estaría atravesando en los últimos meses.

Melissa se pronuncia tras reflexión de Jesús Barco

Hace unas horas, Jesús compartió un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores, ya que pedía perdón a su familia y afirmaba estar cansado y sin encontrar respuestas frente a los problemas que ha enfrentado en su vida. Además, reconoció que en más de una oportunidad se ha equivocado y dejó entrever que habría entrado en depresión.

Su mensaje no pasó desapercibido y, cuando muchos pensaban que Melissa saldría a apoyarlo, la empresaria utilizó sus redes sociales para compartir curiosos mensajes que hablan sobre la doble cara de algunas personas y hasta de la hipocresía.

"Hay gente caminando por ahí como si fueran algo y no son ni m***. ¿Por qué hablan de valores con la boca podrida de mentira? Porque se creen su propio cuento y encima quieren que todos lo compren. El respeto no es automático, se gana. Me arrecha el manipulador disfrazado de víctima ", dice uno de los mensajes que compartió la 'Blanca de Chucuito'.

Los rumores de una posible crisis sentimental con Jesús empezaron a intensificarse cuando Melissa compartió otra publicación que hace referencia a un hombre que la habría traicionado, a pesar de que ella lo apoyó en todo momento.

" Me rompiste el corazón , sin saber que yo le pedí a Dios que te hiciera mejor hombre, que te liberara de todos tus problemas y que te hiciera la vida un poco más fácil", escribió.

Ese y otros mensajes han llamado poderosamente la atención de sus seguidores, quienes vienen especulando sobre una posible crisis sentimental entre ambos. Aunque no sería la primera vez que pasan por una situación similar, ya que en el pasado su relación ha tambaleado hasta el punto de terminar y volver a estar juntos.

Es así que, hasta el momento, Melissa Klug y Jesús Barco no han confirmado públicamente una separación o crisis definitiva. Sin embargo, las indirectas y reflexiones que ambos compartieron en redes sociales han despertado preocupación entre sus seguidores, quienes creen que la pareja estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su relación.