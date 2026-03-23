Youtuber iOA queda en shock al descubrir que fue amante de futbolista: "Tiene novia"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El youtuber iOA encendió las redes al confesar que quedó en shock tras descubrir que el chico con el que mantenía una relación sentimental desde septiembre del año pasado tenía novia todo ese tiempo.

iOA revela que fue amante de futbolista

Todo comenzó cuando iOA decidió compartir en sus redes sociales un extenso testimonio donde expuso la situación que venía atravesando. "Me acabo de dar cuenta que el chico con el que salía desde septiembre del año pasado, tiene novia y estuvo con ella todo este tiempo", escribió.

El creador de contenido aseguró que, además de la relación paralela, hubo situaciones que lo indignaron aún más: "Y lo peor de todo es que las cosas que le daba, se las daba a ella o las usaba con ella", expresó visiblemente afectado.

Incluso relató que le habría hecho un regalo significativo que luego fue entregado a la otra persona involucrada: "Le había regalado una polera y me dijo que era su favorita y terminó regalándosela a su novia"

iOA también aseguró que el vínculo no solo fue emocional, sino también cercano en fechas especiales. Según su relato, el futbolista pasó momentos con ambas personas en fechas clave.

iOA afirma tener pruebas del vínculo

El testimonio del YouTuber continuó con detalles que evidencian la intensidad de la relación. iOA afirmó haber brindado apoyo emocional e incluso acompañamiento en momentos personales difíciles del futbolista.

"Le abrí la puerta a mi casa y mi corazón y se portó como una basura humana", escribió, dejando en claro su decepción. Además, aseguró contar con pruebas que respaldan su versión: chats, fotos y personas de su entorno que habrían sido testigos del vínculo.

Otro punto que generó impacto fue el relato sobre las contradicciones del futbolista, quien —según iOA— negaría conocerlo pese a múltiples encuentros. "Dice que no me conoce y obviamente nos han visto juntos", afirmó.

iOA no hablará sobre el escándalo

Tras exponer toda la situación, iOA anunció que no volverá a pronunciarse sobre el tema y que ya informó a la otra persona involucrada. Además, señaló que fue bloqueado en redes sociales luego de hacer públicas sus declaraciones.

"Hoy va a ser el último día que me pronuncie sobre esta", afirmó, cerrando su mensaje con un tono de reflexión personal.

Así, el youtuber iOA quedó en shock tras descubrir que fue amante de futbolista de Liga 3, compartiendo una historia marcada por la decepción, la revelación de una supuesta doble vida y un cierre emocional tras todo lo vivido.