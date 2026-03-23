Ganador de 'Yo Soy' enfrenta fuerte denuncia: Joven lo acusa de haberla acosado cuando era menor de edad

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un ganador de Yo Soy enfrenta una fuerte ola de comentarios luego de que una joven difundiera un extenso testimonio sobre una experiencia que, según afirma, vivió cuando era menor de edad. En su relato, describe el contexto en el que se conocieron, los detalles del encuentro y lo que ocurrió posteriormente.

Joven denuncia a ganador de 'Yo Soy'

La joven explicó que todo comenzó cuando ella tenía entre 14 y 15 años y se comunicó con el artista a través de redes sociales. Según su versión, la intención era simplemente conocerlo. "Lo que yo buscaba era conocerlo cómo era él", afirmó, detallando que en ese momento no imaginaba lo que ocurriría después.

Tras conversar por redes sociales, ambos habrían acordado verse en persona. La denunciante recuerda que se sentía nerviosa. "Era la primera vez que estaba tratando con él en persona", señaló.

Durante el encuentro, la joven relató que el ambiente cambió y surgieron insinuaciones por parte del artista. "Me aplicó la clásica... si pongo tu nombre completo en este papel tú me debes un beso", recordó.

Ante su negativa, aseguró que la insistencia continuó. "Me seguí insistiendo y me seguí insistiendo", contó. Finalmente, la situación derivó en un momento que la dejó en shock.

"Me robó un beso", afirmó, señalando que quedó paralizada y decidió retirarse de inmediato. "Yo me quedé quieta, no sabía qué hacer y simplemente agarré y me fui", agregó.

Incluso, la joven relató que el artista habría intentado llevarla a un hotel, insinuando que podrían ir a descansar allí tras sus actividades.

"Había bastantes hostales por lo cual él así insinuaciones diciendo que quería descansar y que sería bueno ir a un hostal a conversar", propuesta que ella rechazó al no sentirse cómoda.

Ganador de 'Yo Soy' habría insultado a su víctima

El testimonio continúa con lo que ocurrió después. La joven aseguró que, tras el encuentro, el artista habría seguido contactándola de manera insistente. "Yo lo bloqueé de todas las redes posibles", explicó, pero indicó que él habría encontrado otras formas de escribirle.

Según su relato, incluso recibió mensajes con calificativos ofensivos. "Empezó a decirme adjetivos calificativos de miles de maneras", comentó, asegurando que el comportamiento se volvió hostigante.

También señaló que la situación afectó su vida personal y emocional, especialmente por tratarse de una adolescente en ese momento. "Yo en ese momento no sabía qué hacer porque era una adolescente", expresó.

La denunciante explicó que decidió hablar años después debido a que perdió acceso a sus pruebas, pero insistió en que su objetivo no es acusar directamente a alguien, sino contar su experiencia.

"No cuestionen porque hoy en día una persona viene a contarlo", pidió en su mensaje, haciendo un llamado a escuchar sin prejuicios.

La denuncia contra el ganador de Yo Soy surge a partir del testimonio de una joven que, aclarando que no busca señalar a una persona específica, relató una experiencia vivida cuando era menor de edad, en la que asegura haber pasado por una situación de acoso y hostigamiento.