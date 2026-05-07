Magaly parcha a Jefferson Farfán por recordarle deuda tras perder juicio: "¿Tan necesitado de plata está?"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina respondió fuerte y claro al recordatorio que Jefferson Farfán le hizo para que le pague la reparación civil de 300,000 soles, tras perder el juicio que le entabló por violación a la intimidad. La periodista aseguró que el exfutbolista estaría cobrando el dinero debido a que atraviesa una situación económica complicada por sus malas decisiones financieras.

Magaly parcha a Farfán por recordarle su deuda

Después de que Jefferson expusiera públicamente en redes sociales el pedido para que Magaly le pague el dinero que la Corte Suprema dictaminó, la comunicadora recordó que Farfán ha tenido algunos tropiezos económicos en los últimos años, los cuales incluyen su centro comercial en la Panamericana Sur y su reciente canal de streaming.

" Que chambee en lugar de mendigar plata . Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso. Y su inversión en 'La Manada' (podcast) se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días", indicó.

Magaly también fue sarcástica al asegurar que el exdelantero de Alianza Lima estaría buscando popularidad en redes sociales. Asimismo, dejó entrever que Farfán le tendría envidia por su recién estrenada casa y volvió a cuestionar el motivo por el que estaría tan desesperado por cobrar la reparación civil.

"Él me tiene mucha envidia porque me construí una casa como la mía y tengo el nivel de vida que tengo y que él no tiene (...) ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada? Yo no tengo la culpa de sus fracasos financieros o de sus malas inversiones ", agregó.

Magaly revela que ya le están pagando a Farfán

En otro momento de la entrevista, la periodista aseguró que no es ella quien está asumiendo el pago de los 300,000 soles, sino el canal para el que trabaja. Según explicó, se ha llegado a un acuerdo con el juzgado para que el pago se haga en partes y actualmente ya se habría concretado casi la mitad. Además, indicó que seguirán ese proceso acorde a la ley.

"El canal está pagando. Lo que pasa es que se está pagando en partes , mensualmente. Acaban de pagar un poco más para llegar a la mitad de los 350 mil. Se está cumpliendo lo que el juzgado de ejecución ha dicho, porque él anda amenazando con que, si no pagamos, todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión", reveló.

Es así que, la polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa generando reacciones en redes sociales. Mientras el exfutbolista insiste en cobrar la reparación civil dictada por la justicia, la conductora asegura que el pago ya se viene realizando y aprovechó para cuestionar públicamente la situación financiera y las recientes inversiones del exseleccionado nacional.