Melissa Klug se aferra a su hija en medio de rumores de crisis con Jesús Barco: "Gracias por ser mi curita"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug ha decidido enfocarse en su faceta como madre, en medio de los rumores de una supuesta crisis sentimental con Jesús Barco. La empresaria demostró que aún tiene mucho que dar como madre y aprovechó que se acerca su día para expresar el gran amor que siente por su hija y lo comprometida que está con su crianza, ya que asegura que será su último retoño.

Melissa Klug se refleja en su hija en medio de crisis familiar

La empresaria ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas horas, debido a las peculiares publicaciones que ha hecho luego de que Jesús, padre de su última hija, compartiera una profunda reflexión en redes sociales que dejó preocupados a sus seguidores, ya que confesó estar arrepentido de sus errores y pidió perdón a su familia.

Tras ello, Melissa se dejó ver muy feliz en una actuación por el Día de la Madre en el colegio de su pequeña Cayetana. La niña actuó junto a sus compañeros y Melissa documentó todo para luego compartirlo en redes sociales, con un tierno mensaje donde expresa el gran cariño y amor que siente por su pequeña.

"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar... ¡Y yo nací para amarte toda la vida!", escribió en un inicio.

Enseguida, aseguró que siempre apoyará a su hija y la cuidará de todo lo que se le presente en el futuro. Además, aseguró que Cayetana es la persona que actualmente le sirve como apoyo emocional. "Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. Nunca soltaré tu mano y, mientras yo viva, jamás te faltará amor. Gracias por ser mi curita que me sana, alegrando mi vida", expresó.

El extraño mensaje de Jesús Barco

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista dejó un extenso mensaje donde da a conocer que atraviesa por un complicado momento personal que lo ha llevado a pensar en diferentes situaciones. En primer lugar, la pareja de Melissa Klug aseguró que es la primera vez que realiza una confesión de este calibre, pero que entiende que no tiene solución para la actualidad que vive. Posteriormente le pide perdón a su familia por las veces que asegura haberles hecho daño.

Además el exjugador de Sport Boys hizo un llamado a la gente a que no se callen cuando atraviesan por momentos complicados. Además, indicó que la depresión no es una situación para tomar a la ligera.

Es así que, mientras continúan los rumores sobre una supuesta crisis con Jesús Barco, Melissa Klug prefirió centrarse en su rol de madre y dedicarle emotivas palabras a su hija Cayetana. La empresaria dejó en claro que su pequeña se ha convertido en uno de sus mayores motivos de felicidad y fortaleza emocional.