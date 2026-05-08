Magaly revela que está cumpliendo servicio comunitario y amenaza con DEMANDAR a Farfán por acoso

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly amenazó con demandar a Jefferson Farfán por acoso, asegurando que están demasiado pendientes de si cumple con el servicio comunitario o paga la reparación civil que la Corte Suprema le impuso tras perder el juicio por violación a la intimidad agravada que el exfutbolista le entabló en el 2019. La conductora reveló que está cumpliendo con la ley, aunque siempre en bajo perfil.

Magaly hace importante declaración sobre Jefferson Farfán

En una reciente entrevista, la conductora de ATV cuestionó duramente la actitud de Farfán, asegurando que es una persona vengativa, e hizo una comparación con la forma en la que ella recibe las críticas. "Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre. Yo nunca odio a nadie, ni a mis entrevistados ni a mis criticados, pero este quiere verme en la cárcel", dijo.

Magaly también reveló que viene cumpliendo servicio comunitario en una parroquia, aunque no especificó cuál, ya que maneja todo en bajo perfil debido a lo mediática que es. Según dijo, el exfutbolista buscaba que el INPE la mande a barrer las calles, pero eso no era posible debido a que se podía generar caos por su sola presencia.

" Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy. Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo", agregó.

Finalmente, indicó que ella y su abogado están evaluando demandarlo por acoso, debido a que está demasiado pendiente de si cumple con lo determinado por la ley. "Anda viendo si hago el servicio comunitario o no. Por eso estamos pensando con mi abogado denunciarlo por acoso , porque cuando alguien no te deja vivir en paz, trata de importunarte de esa manera y no te deja trabajar libremente, eso es acoso", concluyó.

El mensaje de Farfán a Magaly

Magaly ha protestado en más de una oportunidad por la decisión que tomó la justicia peruana en su contra. Sin embargo, eso no ha impedido que Jefferson Farfán le recuerde, casi ocho meses después, que aún no le paga la cuantiosa suma de dinero que dictaminó la Corte Suprema. A través de sus historias, envió el siguiente mensaje:

"Señora Magaly Medina, no se olvide de mi pago, por favor", escribió el exjugador de Alianza Lima.

De esta manera, la disputa legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa generando tensión mediática. Mientras la conductora afirma que cumple con las disposiciones judiciales, también considera tomar nuevas acciones legales por presunto acoso. Por ahora, ambos siguen enfrentados públicamente, manteniendo vivo uno de los conflictos más comentados del espectáculo peruano.