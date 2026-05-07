La Granja VIP modifica su horario: ¿A qué hora ver las galas del reality y desde cuándo?

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Granja VIP cambia de horario: Conoce desde cuándo y cuál será la programación para seguir las galas del reality de convivencia que sorprende con los inesperados comportamientos y revelaciones de sus participantes.

'La Granja VIP': ¿Desde cuándo cambia de horario?

La Granja VIP sigue sorprendiendo y esta vez no por la tensión que se vive dentro del programa por las inesperadas revelaciones que realizan los competidores o los conflictos que surgen en la relación de Pamela López y Paul Michael, sino por un inesperado anuncio.

Tras su incorporación como conductor del reality de convivencia en reemplazo de Yaco Eskenazi, Adolfo Aguilar, en la noche del último miércoles 6 de mayo, dejó desconcertado a más de uno de sus seguidores al revelar que el horario del programa iba a cambiar.

De acuerdo a lo anunciado, 'La Granja VIP' se emitirá de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados mantendrá su horario habitual de 8:00 p.m. a 9:30 p.m., alegando que esta modificación responde al pedido de sus televidentes, quienes buscan mantenerse al tanto de lo que sucede con cada uno de los participantes en el show en vivo.

"La Granja VIP tiene nuevo horario. (...) Desde el día 18 de mayo porque tú lo pediste y tú lo querías. La Granja VIP va más temprano y vas a poder llegar. Mi mamá se dormía. Por mi madre lo estamos haciendo en realidad", expresó Adolfo Aguilar ante las cámaras de televisión.

Adolfo Aguilar nuevo conductor de 'La Granja VIP'

Ante la salida de Yaco Eskenazi del programa por otros compromisos laborales, el exconductor de 'Yo Soy', Adolfo Aguilar sorprendió a todos al ser presentado por Ethel Pozo ante las cámaras de televisión como su nuevo compañero en el reality de convivencia. Pese a que es un nuevo formato, el presentador se mostró emocionado por esta nueva oportunidad.

"Todos lo recibimos con muchísimo cariño (...) y él se suma a la familia de 'La Granja VIP Perú'. Esta noche está con nosotros desde hoy, el nuevo conductor, el gran Adolfo Aguilar", exclamó Ethel, a lo cual, Adolfo solo atinó a mostrarse feliz y expresar en vivo: "Estoy agradecido, encantado. Estoy aquí parado porque pongo la TV y me acuesto escuchando 'La Granja' ¡Es adictivo!"

Tras el anuncio de que el programa de 'La Verdad a prueba' de Andrea Llosa salió del aire, se dio a conocer que el horario de 'La Granja VIP' cambiaría desde el lunes 18 de mayo, precisamente con lo que respecta de lunes a viernes.