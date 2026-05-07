¡Rompe su silencio! Mario Hart SE PRONUNCIA por primera vez tras rumores de un romance con Paloma Fiuza

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de una ola de especulaciones que ha sacudido la farándula local, Mario Hart decidió finalmente pronunciarse sobre los fuertes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Fiuza.

Estas versiones han cobrado fuerza en los últimos días, coincidiendo con los comentarios que señalan el posible fin de su matrimonio con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, una noticia que mantiene en vilo a sus seguidores.

Mario Hart decidió pronunciarse

El también piloto de autos fue abordado por una reportera del programa "América Hoy", quien lo consultó directamente sobre una reciente fotografía en la que aparece junto a la brasilera, además de otros excompañeros de reality como Diana Sánchez y Zumba.

La tensión aumentó luego de las declaraciones de Israel Dreyfus, quien deslizó públicamente que se estaría "cocinando" algo especial entre Hart y la exintegrante de Combate, alimentando aún más las teorías sobre un acercamiento entre ambos.

"Imáginate, si ahora por salir en una foto con amigos... de repente también me hubieran vinculado con Diana que sale en la foto...", respondió el exconductor de televisión.

La periodista le resaltó que Diana Sánchez está casada, mientras que él y Paloma Fiuza estarían solteros.

"No, no, no... no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije 'tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados', y me dijo 'las portadas pe chato'... Pero no, no, no... simplemente nada, fue una junta de amigos", explicó Mario Hart.

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El piloto también explicó que su mano no estaba en la cintura de Paloma Fiuza al momento de tomar la foto.

"Mi mano no se ve, yo estaba apoyado atrás en la mesa, pero nono, somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, no nos veíamos, no nos juntábamos. Bueno a Zumba lo veo mucho más, pero a Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo", comentó.

La respuesta de Mario Hart sobre su presente sentimental

Durante el breve pero tenso intercambio con la reportera de "América Hoy", Mario Hart se mostró evasivo al ser consultado sobre la posibilidad de iniciar un romance con Paloma Fiuza. A pesar de que la periodista resaltó la belleza de la brasileña y la larga amistad que los une, el piloto fue tajante.

"Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es", respondió visiblemente incómodo. "¿Estás manejando un duelo?", le preguntó la periodista haciendo referencia a su supuesta separación de Korina Rivadeneira. "Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", contestó el exchico reality.

Finalmente, al ser consultado sobre si prefiere la soltería por ahora, un conmovido Hart se limitó a responder con un incierto "no lo sé", dejando abierta la duda sobre su estabilidad emocional actual.

Las recientes declaraciones de Mario Hart no han hecho más que avivar los rumores sobre una crisis profunda en su matrimonio. Al evitar desmentir categóricamente la separación y mostrarse vulnerable ante las cámaras, el piloto deja el terreno libre para las especulaciones. Por ahora, el "Chato" parece optar por la cautela mediática, mientras el público y los programas de espectáculos aguardan un pronunciamiento oficial por parte de Korina Rivadeneira que aclare el estado real de una de las parejas más mediáticas del país.